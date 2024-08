"Straume" ("Flow", 2024) ir kļuvusi par vienu no pēdējo gadu spožākajiem un ārzemēs pieprasītākajiem pašmāju kino darbiem. Pirmo reizi kāda Latvijas pilnmetrāžas animācijas filma tika iekļauta prestižā Kannu kinofestivāla konkursā "Īpašais skatiens" ("Un Certain Regard"), kur sagaidīta ar stāvovācijām, saņēmusi lielu publikas un industrijas pārstāvju interesi, kā arī kino meistaru, piemēram, meksikāņu režisora Giljermo del Toro, uzslavas. Ansī animācijas filmu festivālā "Straume" ieguvusi četras balvas, to skaitā žūrijas un skatītāju balvu, nupat tā saņēmusi arī Melburnas Starptautiskā kinofestivāla (MIFF) balvu. Latvijas kino ekspertu komisija ir lēmusi izvirzīt "Straumi" kā Latvijas oficiālo pieteikumu ASV Kinoakadēmijas balvai "Oskars" kategorijā "Labākā starptautiskā filma".