No 3. līdz 8. septembrim Rīgā, kinoteātrī "Splendid Palace" tiks izrādīta 28. Dokumentālo filmu foruma ( Baltic Sea Docs ) filmu programma. Tajā iekļautā režisores Oksanas Karpovičas veidotā filma "Pārtverts" (Intercepted, 2024), kurā lēnas kara laika ikdienas dzīves un postījumu ainas Ukrainā pretnostatītas izlūkdienestu pārtvertiem Krievijas karavīru telefonzvaniem no kaujas lauka uz mājām Krievijā. Par filmu pēc noskatīšanās raksta žurnāliste Zane Ozoliņa.

Šajā kara šausmu laikmetā ik septembri cilvēcību palīdz atgūt Baltijas jūras dokumentālo filmu forums , kura programmā vienmēr ir vismaz viena filma no Ukrainas, ļaujot un arī liekot citādāk, dziļāk un jūtīgāk paskatīties uz Krievijas agresijas nomocīto valsti. Režisores Oksanas Karpovičas filma "Pārtverts" veidota, savirknējot Ukrainas spēku pārtvertos Krievijas karavīru telefonsarunu ierakstus un pretstatot tiem kadrus no kara izpostītās Ukrainas.

Mums, kas dzīvo ārpus Krievijas, gribas ticēt, ka, nomainot eliti Maskavā, var mainīt arī Krieviju. Tomēr šīs "mierīgo iedzīvotāju" telefonsarunas sniedz niansētāku ainu par to, kas notiek Krievijas iedzīvotāju domās – liela daļa ir cieši pārliecināti, ka viss šis ir amerikāņu plāns, ka amerikāņi ievilkuši Krieviju karā un vēlas to ekonomiski iznīcināt, tāpēc vainojami ir tikai "viņi" (un "Gejropa").

Dažas no šīm sarunām mums jau ir šķietami pazīstamas no ziņu sižetiem un sociālo tīklu informācijas drumslām, taču tikai šķietami. Piemēram, "tos, kuri izvēlējās palikt, tos šaujam nost, paši vainīgi, ka palika," izskan kāds no izteikumiem, attaisnojot civiliedzīvotāju brutālu nogalināšanu. Filmā ir saruna, kur Krievijas karavīrs mājiniecei stāsta, ka ukraiņiem nav nepieciešama nekāda "atbrīvošana", bet sarunbiedrene viņu mēģina "politiski izglītot" par amerikāņu bāzēm, kurām tur esot jābūt. "Nu, neesmu es redzējis," viņš atbild. Filma ietver arī bērnu izteikumus – piemēram, "Ātrāk nogalini visus ukraiņus un brauc mājās!" Tas ir citāts no vēstules, ko maza meita sūta tēvam uz fronti.