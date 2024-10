Kā zināms, viens no visu laiku slavenākajiem popkultūras ļaundariem jau atkal ir nācis no komiksu pasaules, precīzāk, jau 1940. gadā DC radītās Betmena sērijas, turklāt pirmajā komiksa numurā vienlaikus ar titulvaroni. Džokers ir viens no DC komiksu pasaules zināmākajiem un intriģējošākajiem personāžiem, un viņa pārvērtības kino izriet no tēla transformācijām komiksu sērijā – 40.–50. gados viņš bija drīzāk uzjautrinošs ļaundaris, bet 80.–90. gados, īpaši Alana Mūra radītajā komiksā "The Killing Joke", Džokera personība kļuva psiholoģiski smalkāka, bet viņa noziedzīgās izpausmes ieguva biedējošu raksturu.