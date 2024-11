Ierasti rudenī Latvijas kinoteātrus beidzot sasniedz nozīmīgākie vasaras kinofestivālu augļi, un šogad oktobris padevies īpaši ražīgs – ar salīdzinoši nelielu intervālu mūsu priekšā nonākušas Kannās godalgotās, skandalozās (tiesa, atšķirīgā izpratnē) "Substance" un "Anora", bet klusām pa vidu šiem abiem darbiem tiek demonstrēta arī kāda cita ievērību guvusi filma – nupat atkārtoti ievēlētajam ASV prezidentam Donaldam Trampam veltītais "Māceklis" ("The Apprentice"). Arī tā nav iztikusi bez skandāla, tomēr šoreiz nesaistīti ar mākslinieciskajām kvalitātēm – filmas izrādīšanu ASV esot visādi centušies ierobežot Trampa juristi, bet reklāmas rullīša pirmizrāde ironiski sakrita ar Kamalas Harisas un Trampa pirmajām debatēm.

Skaidrs, ka "Mācekļa" veidotājiem ir bijis nolūks iegūt savam darbam bezmaksas publicitāti uz prezidenta vēlēšanu rēķina – kaut gan Trampa publiskā tēla odiozitāte jebkurā gadījumā ir labs izejas kapitāls. Cita lieta, ka pievēršanās tik pretrunīgi uztvertām un ietekmīgām personībām neizbēgami spiež māksliniekus nostāties kādā no karojošajām pusēm, jo neitralitāte – vismaz Trampa gadījumā – principā nav izvēles iespēja (amizanti, ka viens no filmas sponsoriem – Trampa atbalstītājs miljardieris Dens Snaiders – ilgu laiku uzskatīja, ka tā būs glaimojoša topošajam prezidentam, un bija šokā pēc gala rezultāta noskatīšanās). Un tad jārēķinās ar uzbrukumiem no otras puses, vienlaikus tas nebūt negarantē arī savējo atbalstu. Tomēr "Mācekļa" autori – irāņu izcelsmes dāņu režisors Alī Abāsī un amerikāņu žurnālists, scenārija autors Gabriels Šermans – par spīti iepriekšminētajam centušies meklēt ideālo līdzsvaru sava personāža dzīvesstāsta atklāšanā, un rezultāts, manuprāt, ir zināmā mērā fascinējošs hibrīds starp griezīgu politisku satīru un lirisku komēdiju.