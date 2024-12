Vēsturiskā mēmā kino filma "Nosferatu: Šausmu simfonija" bija viena no pirmajām, kurā uz lielā ekrāna tika iedzīvināts Brema Stokera romāns par asinsūcēju grāfu Drakulu. Tiesa, tās režisoram Frīdriham Vilhelmam Murnavam neizdevās ar autora mantiniekiem saskaņot tiesības izmantot romānu, tāpēc sižets piedzīvoja izmaiņas, bet Drakula pārtapa par Nosferatu. Šis gājiens neizpalika bez tiesāšanās un pat lēmuma filmas eksemplārus iznīcināt. Tie gan, gluži kā pats grāfs Drakula, pilnībā nepazuda no zemes virsas, vēlāk iegūstot kino vēstures šedevra statusu. Šobrīd tas tiek uzskatīts par vienu no nozīmīgākajām 20. gadsimta sākuma ekrāna darbiem, kā arī par izcilu vācu ekspresionisma kino paraugu.