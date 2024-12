Tieši pēc mēneša – 2025. gada 17. janvārī – sāksies mūsdienu filmu festivāls "Lācis, lauva un zars", kurā iekļautas godalgotas filmas no Berlīnes, Kannu, Venēcijas un Sansebastjanas kino festivāliem.

Vairākus gadus veiksmīgi norisinājies Lietuvā, mūsdienu filmu festivāls "Lācis, lauva un zars" debitēs Latvijā, no 17. līdz 26. janvārim, izrādot daudzveidīgu programmu, kurā iekļautas 18 kinolentes, no kurām divas ir īsmetrāžas darbi. Festivālu atklās Paolo Sorentīno "Partenope" (Parthenope), kas reflektē par jaunības un skaistuma fenomenu. Filma bija nominēta Kannu kino festivāla "Zelta palmas zaram". Pieredzes bagātais itāliešu režisors, kura filmām raksturīgs īpaši izsmalcināts stils, šoreiz sadarbojies ar Īva Senlorāna vārdā nodēvēto modes namu, kura radītie priekšmeti izrotā sirēnas vārdā nosauktās Partenopes šķietami idillisko dzīvi. "Diženā skaistuma" autora jaunākajā lentē piedalās Čeleste Dalla Portam, Gerijs Oldmens, Stefānija Sandrelli un citi.

Kā norāda rīkotāji, festivāla "Lācis, lauva un zars" programmā iekļautas tikai filmas, kas vēsta par mūsdienu pasauli, tās aktualitātēm un sāpēm gan Eiropā, gan Latīņamerikā, gan Āzijā un dara to dažādos žanros: drāmā, komēdijā, trillerī un mūziklā. Spilgti tā piemēri – Džošua Openhaimera debija pilnmetrāžas aktierkino "Gals" (The End), kurā galvenās lomas atveido Tilda Svintone, Maikls Šenons un Džordžs Makejs, bet mūziku sacerējis filmu "Mulenrūža" (Moulin Rouge!, 2021) un "La La Land: Kalifornijas sapņi" (La La Land, 2016) mūzikas producents un komponists Mariuss De Vrīss. Otra filma – argentīnietes Lolas Ariasas pilnmetrāžas lente "Buenosairesas meitenes" (Reas), kurā bijušie ieslodzītie tēlo paši sevi.



Programmā iekļautas arī Venēcijā ar Volpi kausu par aktiera Pītera Sarsgārda tēlojumu apbalvotā drāma "Atmiņa" (Memory), kurā spēlē arī oskarotā Džesika Česteina, un dienvidkorejieša Honga Sangsu Berlīnē godalgotā filma "Ceļotājas vajadzības" (A Traveler’s Needs) ar Izabellu Ipēru titullomā, dokumentālā kino esejista Viktora Kosakovska "Arhitektons" (Architekton) un citas.