Kino un vilcienu vēsture ir savijušās tik cieši, ka to varētu uzskatīt par ģenētisku un arī simbolisku radniecību, uzsver jubilejas svinību rīkotāji. Saistība ar modernitāti, tehnoloģiju attīstību ir tikai viena no līdzībām. Gan vilcieni, gan filmas dod iespēju nokļūt citur, un šī pārvietošanās sola kādu notikumu, piedzīvojumu. Tādās filmu vēsturei būtiskās filmās kā "Vilciena pienākšana Sjotas stacijā" (1896), "Lielā vilciena aplaupīšana" (1903), "Ģenerālis" (1926) centrālo vietu ieņem vilciens. Tas iekarojis vietu dažādos žanros. Lai atceramies noziegumu "Slepkavības Austrumu ekspresī" (1974), skūpstus "Uz ziemeļiem no ziemeļrietumiem" (1959), gleznu izvešanu spriedzes filmā "Vilciens" (1964) vai gauso vilciena gaidīšanu vesternā "Reiz rietumos" (1968).

Ne mazāka loma vilcienam bijusi Latvijā veidotās filmās, un par to varēs pārliecināties, noskatoties filmu "To atceras tikai vilcieni". Dokumentālās īsfilmas scenārija autori Jānis Putniņš un Signe Birkova, caurskatot Rīgas kinostudijā tapušas filmas un atlasot fragmentus no tām, nokomplektējuši savu sastāvu, kas ar jaunu nozīmi un mērķi traucas cauri kino vēsturei. Visbagātīgāk filmā izmantotas epizodes no režisora Aloiza Brenča spriedzes pilnajiem detektīviem.