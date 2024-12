Droši vien tikai retajam nebūs pazīstams ikoniskais trauslās meitenes tēls no Disneja studijas klasikas – tieši "Sniegbaltītes un septiņu rūķīšu" panākumi savulaik lika pamatus Disneja konglomerātam un amerikāņu animācijas dominancei pasaulē. Studijai turpinot sava mantojuma atkārtotās pārstrādes procesu, pārfilmējot animācijas darbus spēlfilmu formātā, tā visbeidzot nonākusi arī līdz Sniegbaltītei – filmai jāiznāk 2025. gadā, bet tapšanas procesā tā piedzīvojusi tik daudz skandālu, ka vēl pirms pirmizrādes kļuvusi par kultūras fenomenu. Kāds ir bijis Sniegbaltītes līkumainais ceļš cauri gadsimtam kino ekrānos?

Sniegbaltītes izcelsme Eiropas folkorā

Sniegbaltītes tēls šajā pasakā ir viena no klasiskās "jaunavas briesmās" klišejas iterācijām – pasīva, taču godprātīga princese, kuru no ļaunās pamātes naida spēj glābt tikai vīriešu – septiņu rūķīšu un neiztrūkstošā prinča – iejaukšanās. Šāda vēstījuma struktūra tad arī kļuva par pamatu turpmākajām Sniegbaltītes interpretācijām, kas gadsimta gaitā piedzīvoja dažādas novirzes no oriģināla.