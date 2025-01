Losandželosā, "Beverly Hilton" viesnīcā svētdien, 5. janvārī (naktī uz 6. janvārī pēc Latvijas laika) notiks Holivudas ārvalstu preses asociācijas balvu "Zelta globuss" pasniegšanas ceremonija. Kā vēstīts iepriekš, starp šī gada nominantiem ir arī latviešu režisora Ginta Zilbaloža filma "Straume" ("Flow"), kas uz "Zelta globusu" pretendē kategorijā "Labākā animācijas filma".

Šajā kategorijā "Straume" konkurēs ar lielo studiju "Pixar", "Dreamwork" un "Disney" filmām, kā "Inside Out 2", "Moana 2" un "The Wild Robot", kā arī britu "Aardman Animations" un BBC filmu "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" un austrāliešu "Memoir of a Snail".

Kā sarunā ar "Delfi" iepriekš atklāja filmas "Straume" producents Matīss Kaža, kinolente "Zelta globusu" balsojumā nav varējusi pretendēt uz kategoriju "Labākā filma svešvalodā", jo tā ir bez cilvēku runāta teksta.

Šogad visvairāk nomināciju "Zelta globusiem" saņēmusi franču režisora, dzīvā klasiķa Žaka Odiāra filma "Emilia Pérez" ("Emīlija Peresa") , kas jau saņēmusi Eiropas kinoakadēmijas balvu kā labākā kinolente, kā arī citas godalgas. Filma kopumā "Zelta globusam" saņēmusi desmit nomināciju, tai skaitā arī vienā no galvenajām kategorijām – "Labākā filma – komēdija vai mūzikls", tāpat tā pretendē uz "Zelta globusu" kategorijā "Labākā filma svešavlodā". Savukārt Žaks Odiārs nominēts gan labākā režisora, gan scenārista godalgai. Jāizceļ arī filmas galvenās lomas atveidotāja Karla Sofija Gaskona, kādreizējais aktieris Huans Karloss Gaskons. Viņa ir pirmā transpersona, kas nominēta "Zelta globusam" kategorijā "Labākā aktrise".

"Emilia Pérez" ir trillera, mūzikla un komēdijas sajaukums par kāda meksikāņu narkobarona identitātes meklējumiem, dzīvi starp pagātni un nākotni, veco un jauno. Viņš falsificē savu nāvi un kļūst par sievieti.

Nākamā ar lielāko nomināciju skaitu ir filma "The Brutalist" par arhitektu Lāslo Totu ar Adrianu Brodiju galvenajā lomā. Kopumā filma saņemusi septiņas nominācijas. Savukārt filma "Conclave" par intrigām, ievēlot nākamo Romas pāvestu – sešas nominācijas.

Seriālu kategorijās līdere ir komēdija "The Bear" ar piecām nominācijām. Tam seko seriāli "Shōgun" un "Only Murders in the Building", katrs ar četrām nominācijām.

82. "Zelta globusu" ceremoniju vadīs komiķe Nikija Glasere. Šī ir pirmā reize balvas vēsturē, kad ceremoniju solo vadīs sieviete. Arī viņa pati ir nominēta "Zelta globusa" balvai kategorijā "Labākā televīzijas stand-up komēdija" par šovu "Nikki Glaser: Someday You'll Die".

Šogad Sesila DeMilla balvu par mūža ieguldījumu kino saņems aktrise Viola Deivisa, savukārt Karolas Burnetas balva par darbu televīzijā tiks aktierim Tedam Dansonam.

"Zelta globusu" nominācijas

"Labākā filma – drāma"

"The Brutalist"

"A Complete Unknown"

"Conclave"

"Dune: Part Two"

"Nickel Boys"

"September 5"

"Labākā filma – mūzikls vai komēdija"

"Anora"

"Challengers"

"Emilia Pérez"

"A Real Pain"

"The Substance"

"Wicked"

"Labākā animācijas filma"

"Flow"

"Inside Out 2"

"Memoir of a Snail"

"Moana 2"

"Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl"

"The Wild Robot"

"Labākā filma svešvalodā"

"All We Imagine as Light" (Francija, Indija, Nīderlande, Luksmburga, Itālija)

"Emilia Pérez" (Francija)

"The Girl with the Needle" (Polija, Zviedrija, Dānija)

"I'm Still Here" (Brazīlija)

"The Seed of the Sacred Fig" (ASV/Vācija)

"Vermiglio" (Itālija)

"Labākais aktieris – drāma"

Adrians Brodijs – The Brutalist

Timotijs Šalamē - " A Complete Unknown"

Daniels Kreigs – "Queer"

Kolmans Domingo – "Sing Sang"

Ralfs Fainss – "Conclave"

Sebastians Stans - "The Apprentice"

"Labākā aktrise – drāma"

Pamela Andersone – "The Last Showgirl"

Andželīna Džollija – "Maria"

Nikola Kidmena – Babygirl

Tilda Svintone – "The Room Next Door"

Fernanda Torresa – "I'm Still Here"

Keita Vinsleta – "Lee"

"Labākais aktieris – mūzikls vai komēdija"

Džesijs Eizenbergs – "A Real Pain"

Hjū Grants – "Heretic"

Gabriels LaBelle – "Saturday Night"

Džesijs Plemonss – "Kinds of Kindness"

Glens Pauels – "Hit Man"

Sebastians Stans – "A Different Man"

"Labākā aktrise – mūzikls vai komēdija"

Eimija Adamsa – "Nightbitch"

Sintija Erivo – "Wicked"

Karla Sofia Gaskona – "Emilia Pérez"

Maikija Madisone – "Anora"

Demija Mūra – "The Substance"

Zendaya – "Challengers"



"Labākais režisors"

Žaks Odārs – "Emilia Pérez"

Šons Beikers – "Anora"

Edvards Bergers – "Conclave"

Breidijs Korbets – "The Brutalist"

Korālija Fražē – "The Substance"

Paiala Kapadia – "All We Imagine as Light"

"Labākais seriāls – drāma"

"The Day of the Jackal" (Peacock / Sky)

"The Diplomat" (Netflix)

"Mr. & Mrs. Smith" (Prime Video)

"Shōgun" (FX / Hulu)

"Slow Horses" (Apple TV+)

"Squid Game" (Netflix)

"Labākais seriāls – mūzikls vai komēdija"

"Abbott Elementary" (ABC)

"The Bear" (FX / Hulu)

"The Gentlemen" (Netflix)

"Hacks" (HBO / Max)

"Nobody Wants This" (Netflix)

"Only Murders in the Building" (Hulu)

Ar pilnu nominantu sarakstu var iepazīties "Zelta globusa" mājaslapā.

