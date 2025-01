"Zelta globusu" ceremonijā, kur naktī uz pirmdienu animācijas filmu kategorijā uzvaras laurus plūca Latvijas filma "Straume", kategorijā "Labākā filma – drāma" uzvarējusi kinolente "The Brutalist" ("Brutālists"), bet kategorijā "Labākā filma – mūzikls vai komēdija" – "Emilia Pérez" ("Emīlija Peresa").

Kā labākā drāma godalgotā filma "The Brutalist" ir par ungāru izcelsmes arhitektu Lāšlo Totu (László Tóth). Pie balvas ticis arī galvenās lomas atveidotājs, aktieris Adrians Brodijs, savukārt filma veidotājs Breidijs Korbets – pie labākā režisora godalgas.

Savukārt franču kino dzīvā klasiķa Žaka Odiāra filma "Emilia Pérez" ir trillera, mūzikla un komēdijas sajaukums par kāda meksikāņu narkobarona identitātes meklējumiem, dzīvi starp pagātni un nākotni, veco un jauno dzīvi. Viņš falsificē savu nāvi un kļūst par sievieti. Filma jau saņēmusi Eiropas kinoakadēmijas balvu kā labākā filma, savukārt "Zelta globusu" ceremonijā tā godalgota arī kā labākā filma svešvalodā.

Labākās aktrises (drāma) balva pieškirta aktrisei Fernandai Torresai par politiskā opozicionāra Rubensa Paivas sievas Eunises lomu patiesos notikumos balstītajā filmā "I'm Still Here".

Kā labākais aktieris mūziklā vai komēdijā uzvaras laurus plūca Sebastians Stens par galveno lomu filmā "A Different Man". Savukārt kā labākā aktrise mūziklā vai komēdijā "Zelta globusu" ieguva Demija Mūra par galveno lomu filmā "The Substance".

"Zelta globusu" uzvarētāji

"Labākā filma – drāma"

"The Brutalist"



"A Complete Unknown"

"Conclave"

"Dune: Part Two"

"Nickel Boys"

"September 5"

"Labākā filma – mūzikls vai komēdija"

"Emilia Pérez"

"Anora"

"Challengers"

"A Real Pain"

"The Substance"

"Wicked"

"Labākā animācijas filma"

"Flow"



"Inside Out 2"

"Memoir of a Snail"

"Moana 2"

"Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl"

"The Wild Robot"

"Labākā filma svešvalodā"

"Emilia Pérez" (Francija)

"All We Imagine as Light" (Francija, Indija, Nīderlande, Luksmburga, Itālija)

"The Girl with the Needle" (Polija, Zviedrija, Dānija)

"I'm Still Here" (Brazīlija)

"The Seed of the Sacred Fig" (ASV/Vācija)

"Vermiglio" (Itālija)

"Labākais režisors"

Breidijs Korbets – "The Brutalist"

Žaks Odiārs – "Emilia Pérez"

Šons Beikers – "Anora"

Edvards Bergers – "Conclave"

Korālija Fražē – "The Substance"

Paiala Kapadia – "All We Imagine as Light"

"Labākais aktieris – drāma"

Adrians Brodijs – "The Brutalist"



Timotijs Šalamē – "A Complete Unknown"

Daniels Kreigs – "Queer"

Kolmans Domingo – "Sing Sang"

Ralfs Fainss – "Conclave"

Sebastians Stens - "The Apprentice"

"Labākā aktrise – drāma"

Fernanda Torresa – "I'm Still Here"

Pamela Andersone – "The Last Showgirl"

Andželīna Džollija – "Maria"

Nikola Kidmena – "Babygirl"

Tilda Svintone – "The Room Next Door"

Keita Vinsleta – "Lee"

"Labākais aktieris – mūzikls vai komēdija"

Sebastians Stens – "A Different Man"

Džesijs Eizenbergs – "A Real Pain"

Hjū Grants – "Heretic"

Gabriels LaBelle – "Saturday Night"

Džesijs Plemonss – "Kinds of Kindness"

Glens Pauels – "Hit Man"

"Labākā aktrise – mūzikls vai komēdija"

Demija Mūra – "The Substance"

Eimija Adamsa – "Nightbitch"

Sintija Erivo – "Wicked"

Karla Sofia Gaskona – "Emilia Pérez"

Maikija Madisone – "Anora"

Zendaya – "Challengers"

"Labākais seriāls – drāma"

"Shōgun" (FX / Hulu)

"The Day of the Jackal" (Peacock / Sky)

"The Diplomat" (Netflix)

"Mr. & Mrs. Smith" (Prime Video)

"Slow Horses" (Apple TV+)

"Squid Game" (Netflix)

"Labākais seriāls – mūzikls vai komēdija"

"Hacks" (HBO / Max)

"Abbott Elementary" (ABC)

"The Bear" (FX / Hulu)

"The Gentlemen" (Netflix)

"Nobody Wants This" (Netflix)

"Only Murders in the Building" (Hulu)

Ar pilnu uzvarētāju sarakstu var iepazīties "Zelta globusa" mājaslapā.

