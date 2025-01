Kinoteātros Latvijā no 10. janvāra būs skatāms erotiskais trilleris "Mazulīte", kurā "oskarotā" aktrise Nikola Kidmena nospēlējusi vienu no savas karjeras drosmīgākajām lomām - sievieti, kura ļaujas dēkai, kaut arī labi apzinās, ka tās publiskošana pilnībā izārdīs viņas dzīvi.

Tikpat pārliecināts kā saskarsmē ar četrkājaini viņš ir arī ar savu darbu devēju, un tas nekas, ka jaunā vīrieša krekls nav izgludināts un uzvalks nepieguļ ideāli, jo viņam pietiek bezkaunības ņemt to, ko Semjuels vēlas, un viņš negrib apmierināties ar mazumiņu – praktikants grib visu! Un pēc sarunas zem četrām acīm ar Romiju viņš zina, ka to arī saņems, vēl tikai jāsalauž tā biezā ledus kārta, ko Romija ap sevi radījusi, lai paslēptos no pašas bailēm nebūt perfektai, jo tieši tāda no malas izskatās viņas dzīve – superlaimīga ņujorkiešu ģimene, kurā aug divas meitas, mīlošs vīrs – dēka tāltālā pagātnē nudien neskaitās! – un galvu reibinoša karjera.