Režisores Martas Elīnas Martinsones jaunākais kino darbs – aktuāls un ironijas piepildīts stāsts – ļauj ar vieglu humoru no malas paraudzīties uz sevi un apkārtējiem un kopā ar aktieriem Sandiju Dovgāni, Elitu Kļaviņu, Mārtiņu Kalitu, Dārtu Daneviču, Lauri Dzelzīti un citiem pārvarēt visbezcerīgāko no vecāku sapulcēm.

Biļetes uz komēdijas "Vecāku sapulce" pirmizrādi 23. janvārī pulksten 19 kinoteātrī "Forum Cinemas " un citiem seansiem kinoteātros visā Latvijā tirdzniecībā pieejamas no 6. janvāra.

Filmas notikumi risinās mācību gada sākumā kādā vecāku sapulcē. Notiek absurdi pārpratumi un absolūts haoss starp 9.c klases vecākiem ir neizbēgams. Kolorītajā kompānijā visiem ir viedoklis par visu – no veģetārajiem pīrādziņiem līdz pat pedagogu ētikai un klases mikroklimatam. Tikmēr jaunās skolotājas Dārtas centieni ievirzīt izlaiduma plānošanu produktīvā gultnē kļūst par neiespējamo misiju.

"Mani vienmēr ir uzrunājušas komēdijas, kuras iedvesmu smeļas visiem atpazīstamās ikdienas situācijās, ļaujot cilvēkiem palūkoties uz sevi no malas un par sevi arī pasmieties. Un kur gan labāk to izdzīvot, ja ne kinoteātrī – zāles anonīmajā tumsā kopīgi pasmieties par to, cik grūti mums ir vienam ar otru sarunāties. Varbūt arī pēc filmas noskatīšanās gribēsies palūkoties uz blakussēdētājiem iecietīgāk un saprotošāk," tā filmas režisore Marta Elīna Martinsone.