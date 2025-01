Filmēšanas darba ētikas pārkāpumu dēļ Nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps" filmu atlases komisija lēmusi no nominācijām izslēgt režisora Ivara Tontegodes filmu "Anna LOL", piektdien, 10. janvārī, preses konferencē pavēstīja atlases komisijas eksperte, Rīgas starptautiskā kinofestivāla radošā direktore, kino kritiķe Sonora Broka.

Gan jaunie kinoprofesionāļi, gan filmas tapšanā iesaistītie neprofesionālie aktieri atklājuši gan haotisko darba organizāciju uzņemšanas laukumā, gan to, ka filmēšanas laikā regulāri lietots alkohols, arī piespiedu kārtā – lai realizētu pēc iespējas autentiskāku epizodi.

Par to, ka "Anna LOL" filmēšanas laukumā bijuši sarežģīti, pat psiholoģiski traumatiski apstākļi arī māksliniekam ar pieredzi seksa ainu filmēšanā, jau 2022. gada maijā intervijā tiešsaistes raidījumā "Sarunas par jūtīgām tēmām" Dž. Dž. Džilindžeram atklāja aktieris Jurijs Djakonovs.

"Es jūtu, ka ir grūti. Viņa nav profesionāla aktrise [..]. Lielākā daļa no profesionālajām aktrisēm atteiktos... Mēs izrunājām ar režisora asistentu secību, kur un kā es iešu un ko es darīšu. Un tad tas viens mirklis – pavelc maiciņu uz augšu un vēl kaut ko... Es pats domāju, kaut tas beigtos pēc iespējas ātrāk, es negribu traumēt meiteni. Man pašam ir traumatiska pieredze. Es jūtu, ka viņa pilnīgi instinktīvi (velk maiciņu uz leju), tas ir normāls reflekss... Domāju, būs vēl viens dublis, labāk paturēšu rokas. Rezultātā bija tā, ka es domāju, ka traumēšu viņu, bet es pats pēc tam biju traumēts. Kādas dienas trīs bija sajūta, ka esmu izvarojis cilvēku, vēl apkārt bija cilvēki, kuri to filmēja, kas ar to būs," sarunā pirms diviem gadiem stāstīja Djakonovs. Sarunu var noskatīties šeit.