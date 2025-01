Nacionālo kinobalvu "Lielais Kristaps" par mūža ieguldījumu filmu mākslā tiks piešķirta latviešu režisoram, scenāristam, producentam, pasniedzējam un jauno kinomākslas talantu mentoram Pēterim Krilovam. Viņš ir viens no vadošajiem Latvijas kino veidotājiem, kura darbi kļuvuši par nozīmīgu mūsdienu latviešu kinematogrāfijas daļu. Viņš ir ne tikai teātra un kino profesionālis, ievērojams skatuves mākslas pedagogs, bet arī radošs līderis, kura ieguldījums Latvijas kultūras attīstībā ir nenovērtējams.

"Mēs ārkārtīgi lepojamies ar animācijas filmas "Straume" panākumiem, taču ne mazāk lepniem mums ir jābūt par visiem darbiem, kas šogad pieteikti "Lielajam Kristapam!" Latvijā ir ļoti talantīgi kino veidotāji, kuru darbs atbalsojas arī plaši starptautiskajā telpā. No Kultūras ministrijas puses ne vien šobrīd, bet arī iepriekš esam domājuši par papildu atbalstu kino nozarei un ticu, ka līdz ar "Straumes" panākumiem vārdi tiks pārvērsti darbos," norāda kultūras ministre Agnese Lāce.

Pieteiktie darbi aptver dažādu veidu, žanru un garumu filmas, demonstrējot nozares daudzveidību, radošumu un ražošanas kvalitāti. Izvērtēšanai iesniegtas 15 pilnmetrāžas spēlfilmas, no tām divas mazākuma kopražojuma filmas, astoņas daudzsēriju filmas, 14 īsmetrāžas spēlfilmas, 15 pilnmetrāžas dokumentālās filmas, 17 īsmetrāžas dokumentālās filmas, 11 animācijas filmas, no tām viena pilnmetrāžas filma, kā arī 18 studentu filmas un viena mazākuma kopražojuma īsfilmu cikls.

"Drāmas karalis", rež. Valērijs Oļehno, prod. Air Productions (Latvija), Just a moment (Lietuva)

"Freeride in C", rež. Edmunds Jansons, prod. Atom Art (Latvija)

"Straume", rež. Gints Zilbalodis, prod. Dream Well Studio (Latvija), Sacrebleu Productions (Francija), Take Five (Beļģija)