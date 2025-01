Viņaprāt, sanākušais rezultāts ir izcila filma, kas arī esot pieminēts žurnāla "Kino Raksti" publikācijā. Tontegode klāsta, ka izdevusies filma nozīmē to, ka komanda strādājusi profesionāli. Režisors atzīmēja, ka baumām nav nekādu pierādījumu.

"Filma ir iziešana no komforta zonas. Mani dziļi aizvaino šīs baumas, jo filma runā par smagām tēmām un apskata sabiedrībai neērtas tēmas. Patiesībā baumošana sākās ļoti sen. Jā, mēs varam aizliegt jebkuru filmu, kas tapusi pirms kādas regulas ieviešanas," pauda Tontegode.

Par to, ka tomēr nāksies filmēties ainā, kurā viņa tiek izvarota, Selecka uzzinājusi tieši pirms ainas filmēšanas. Viņa esot nostādīta bezizejas situācijā, jo visa filmēšanas grupa gaidījusi. "Strīdi man ar režisoru filmēšanas laukumā bija lieli un skaļi, balsis pacēlām ļoti bieži, jo man bija jādara ļoti daudzas lietas, ko es negribēju darīt. Tā sakot, visu laiku kāpu pāri savām robežām," stāsta galvenās lomas atveidotāja.

"Apzināties darba ētikas standartus, celt prasības producentiem un protestēt, ja standarti netiek ievēroti. Uzlabojumi šajā jomā izdotos labāk, ja diskusija norisinātos arī kinoprofesionāļu nevalstisko organizāciju līmenī, ne tikai tad, ja to kā prasību savu pilnvaru ietvaros uzstādītu kāda valstiska institūcija no augšas, piemēram, Nacionālais Kino centrs," skaidro kinokritiķe.

"Mums kā sabiedrībai kopumā ir jāizglītojas par to, ko nozīmē informēta piekrišana, jo šis jēdziens, kaut radies ASV saistībā ar pacientu tiesībām ārstniecībā, mums katram var palīdzēt pastāvēt uz savu autonomiju un pašnoteikšanos," atzīmē eksperte.

Viņa skaidro, ka informēta piekrišana nozīmē, ka lēmumi tiek pieņemti no brīvas gribas un bez spaidiem, būdami informēti par dažādiem no mūsu darbības izrietošiem aspektiem. Tā ietver arī iespēju mainīt viedokli. Savukārt filmēšanas situācijā, īpaši intimitātes epizodēs, tas paredz, ka aktieris zina visdetalizētākajos sīkumos, kas konkrēti notiks epizodes filmēšanas laikā, cik lielā mērā nepieciešama atkailināšanās un no kādiem leņķiem kamera viņu filmēs.