Neraugoties uz publicitāti, ko ap sevi radījusi apburošās un talantīgās Nikolas Kidmenas kronētā "Mazulīte", kādā no intervijām aktrisei pat sūrojoties, ka ir nogurusi no orgasmu attēlošanas ekrānā, daļu skatītāju varētu pārsteigt, ir tas, ka "Mazulīte" patiesībā nav nedz īpaši provokatīva, nedz, uzdrīkstēšos teikt, arī pārmēru erotiska. Tā ir pat negaidīti romantiska un labsirdīga (par šī vārda izvēli droši varam strīdēties), kas man bija viens no filmas lielākajiem pārsteigumiem. Taču tās izrādīšana pašmāju kinoteātros šķiet lielisks iemesls, lai pievērstu uzmanību, kā Holivuda ir mainījusi pieeju seksualitātes attēlojumam kino.

No aktrises par režisori pārtapusī nīderlandiete Halīna Reijna savas otrās Holivudas studijas "A24" paspārnē tapušās filmas (ASV viņa pirms pāris gadiem veiksmīgi debitēja ar asprātīgo šausmeni "Vieni vienīgi līķi") stāstam izvēlējusies vienu no populārākajām erotiskās drāmas variācijām – šķietami ideāls laulātais pāris, aiz kuru veiksmīgajām karjerām, bērniem, savrupmājas u. c. laimīgas, pārtikušas, piepildītas dzīves atribūtiem slēpjas nepiepildītas seksuālās vēlmes – zemdegas, kas pamazām saēd dvēseli un sagrauj cilvēku no iekšpuses.