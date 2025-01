"Ak, Jēzu, kam esmu piekritis." Džūda Lovs jaunā filmā atveidos Putinu

Sarežģīto lomu aktierim uzticējis franču režisors Olivjē Asajass, kurš uzsācis darbu pie filmas "The Wizard of the Kremlin" ("Kremļa burvis"). Filmas pamatā ir itāļu izcelsmes politiskā esejista un rakstnieka Džuljano da Empoli romāns ar tādu pašu nosaukumu, kas iznāca 2022. gadā. Savukārt viens no filmas scenārija autoriem ir franču rakstnieks Emanuēls Karēra. Tas pats, pēc kura romāna motīviem Kirils Serebreņņikovs uzņēma filmu par nacionālboļševiku Eduardu Ļimonovu.