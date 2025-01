"Straume" saņēmusi BAFTA nominācijas divās kategorijās

Režisora Ginta Zilbaloža un animācijas filmas "Straume" atzinību un godalgu raža turpinās – filma saņēmusi divas nominācijas Britu filmu un televīzijas akadēmijas balvai (BAFTA) divās kategorijās – "Labākā animācijas filma" un "Labākā bērnu un ģimenes filma".

Jau iepriekš vēstīts, ka "Straume" bija iekļuvusi BAFTA garajos sarakstos trīs kategorijās, bez iepriekš minētājām arī "Labākā ārzemju filma", tomēr šajā kategorijā tā fināla pieciniekā nav iekļuvusi.

Kategorijā "Labākā animācijas filma" Zilbaloža "Straume" konkurēs ar filmām "Inside Out 2", "Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl" un "The Wild Robot". Savukārt kategorijā "Labākā bērnu un ģimenes filma" nominētās ir arī "Kensuke’s Kingdom", "Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl" un "The Wild Robot".

BAFTA ir viens no svarīgākajiem kino apbalvojumiem Eiropā, ekvivalents ASV kinoakadēmijas "Oskaram".

Šogad BAFTA ceremonija notiks 16. februārī Londonā.

Animācijas filma "Straume" ir 3D animācijas tehnikā veidots stāsts par individuālistu Kaķi, kurš lielu plūdu laikā spiests pamest mājas un patverties nelielā laivā kopā ar citiem dzīvniekiem. Lai izdzīvotu jaunajā un cilvēku neapdzīvotajā pasaulē, Kaķim jāmaina savi paradumi un jāsadarbojas ar Suni, Kapibaru, Lemuru un Putnu.

Filmas "Straume" radošajā komandā ir režisors, producents, scenārists un mākslinieks Zilbalodis, producents un scenārija līdzautors Matīss Kaža, producenti Rons Diānss un Gregorijs Zalkmans, skaņu režisors Gurvals Koiks-Gallass, galvenais animators Leo Silī-Pelisjē, mūzikas autori Zilbalodis un Rihards Zaļupe, vizuālo efektu mākslinieki Konstantīns Višņevskis un Mārtiņš Upītis.

Līdz šim filma saņēmusi vairāk nekā 50 dažādu apbalvojumu, tai skaitā Holivudas ārvalstu preses asociācijas godalgu "Zelta globuss" un Eiropas kinoakadēmijas balvu. Tā ir iekļuvusi Britu kinoindustrijais balvas (BAFTA) un Amerikas kinoakadēmijas balvas "Oskars" nomināciju pretendentu sarakstos, kā arī ir nominēta Latvijas Nacionālajai kino balvai "Lielais Kristaps".

Visvairāk nomināciju saņēmusi Edvarda Bergera filma "Conclave" ("Konklāvs") ar Ralfu Fainsu galvenajā lomā. Tā vēsta par varas spēlēm un intrigāmVatikanā, laikā, kad nomirst pāvests un ir jāievēl jauns katoļu baznīcas galva. Kopumā filma saņēmusi 12 nominācijas, tai skaitā kategorijās "Labākā filma" un "Labākā britu filma".

Vienpadsmit nominācijas saņēmusi Žaka Odiāra filma "Emilia Pérez" ("Emīlija Peresa") – mūzikla, trillera un drāmas sajaukums par narkobaronu, kurš maina dzimumu un kļūst par sievieti. Filma jau saņēmusi Eiropas kinoakadēmijas balvu un "Zelta globusu" kā labākā filma svešvalodā.

Deviņas nominācijas BAFTA balvām saņēmusi filma "The Brutalist" ("Brutālists") ar Adrianu Brodiju galvenajā lomā. Filma vēsta par ungāru izcelsmes arhitektu Lāšlo Totu, kurš pēc Otrā pasaules kara un holokausta nonāk ASV. Arī šī filma jau saņēmusi vairākas godalgas, tai skaitā "Zelta globusu".

"Labākā filma"

"Anora"

"The Brutalist"

"A Complete Unknown"

"Conclave"

"Emilia Pérez"

"Labākā britu filma"

"Bird"

"Blitz"

"Conclave"

"Gladiator II"

"Hard Truths"

"Kneecap"

"Lee"

"Love Lies Bleeding"

"The Outrun"

"Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl"

"Labākā aktrise"

Sintija Erivo (Cynthia Erivo) – "Wicked"

Karla Sofija Gaskona (Karla Sofía Gascón) – "Emilia Pérez"

Marianna Žana-Batista (Marianne Jean-Baptiste) – "Hard Truths"

Mikija Madisona (Mikey Madison) – "Anora"

Demija Mūra (Demi Moore) – "The Substance

Sērša Ronana (Saoirse Ronan) – "The Outrun"

"Labākais aktieris"



Adrians Brodijs (Adrien Brody) – "The Brutalist"

Timotijs Šalamē (Timothée Chalamet) – "A Complete Unknown"

Kolmans Domingo (Colman Domingo) – "Sing Sing"

Ralfs Fainss (Ralph Fiennes) – "Conclave"

Hju Grants (Hugh Grant) – "Heretic"Sebastians Stans (Sebastian Stan) – "The Apprentice"

"Labākais režisors/režisore"

"Anora" – Šons Beikers (Sean Baker)

"The Brutalist" – Bredlijs Korbets (Brady Corbet)

"Conclave" – Edvards Bergers (Edward Berger)

"Dune: Part Two" – Denī Vilnēvs (Denis Villeneuve)

"Emilia Pérez" – Žaks Odiārs (Jacques Audiard)

"The Substance" – Korālija Fražā (Coralie Fargeat)

"Labākā filma svešvalodā"

"All We Imagine As Light"

"Emilia Pérez"

"I'm Still Here"

"Kneecap"

"The Seed of the Sacred Fig"

"Labākā animācijas filma"

"Flow"

"Inside Out 2"

"Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl"

"The Wild Robot"

"Labākā bērnu un ģimenes filma"

"Flow"

"Kensuke's Kingdom"

"Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl"

"The Wild Robot"

Ar pilnu nominantu sarakstu var iepazīties BAFTA mājaslapā.

