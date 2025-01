"Artdocfest/Riga" izziņo konkursu "Artdocfest Open" un "Baltic Focus" filmas

Piektais Starptautiskais dokumentālā kino festivāls "Artdocfest/Riga ", kas norisināsies no 1. līdz 8. martam, izziņo festivāla konkursu "Artdocfest Open" un "Baltic Focus" filmas un uzsāk biļešu tirdzniecību festivāla atklāšanas un noslēguma filmām, portālu "Delfi" informē organizatori.

"Artdocfest/Riga" "Baltic Focus" skatē tiek rādītas filmas no visām Baltijas jūras reģiona valstīm, izņemot Krieviju, apskatot gan svarīgas sociālas un politiskas aktualitātes, gan cilvēces eksistenciālos izaicinājumus, piemēram, novecošanu, nāvi un jaunas dzīvības radīšanu. Festivāla producente un šī konkursa programmas kuratore Vaiva Bauze saka: "Šī programma sniedz skatītājiem iespēju ielūkoties dažādos dzīves stāstos un sociālās dinamikas aspektos, no ikdienas līdz pat kosmosa plašumiem, akcentējot cilvēcību kā universālu vērtību neatkarīgi no ģeogrāfiskās atrašanās vietas."