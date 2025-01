Sākas kinofestivāls "Lācis, lauva un zars"; kas gaidāms tā programmā

No 17. līdz 26. janvārim kinoteātros "Splendid Palace " un "Kino Bize" Rīgā un kinoteātros Cēsīs un Liepājā norisināsies Mūsdienu filmu festivāls "Lācis, lauva un zars". Tajā demonstrēs filmas no nozīmīgākajiem Eiropas kinofestivāliem Berlīnes, Kannām, Venēcijas un Sansebastjanas, portālu "Delfi" informē organizatori.

Mūsdienu filmu festivāls "Lācis, lauva un zars" Latvijā notiks pirmoreiz, bet Lietuvā tas notiek jau piecus gadus, un tam jau izveidojies pastāvīgu skatītāju loks. Kā vēsta nosaukums, tajā izrāda filmas no nozīmīgākajiem Eiropas kino festivāliem Berlīnes, Kannām, Venēcijas un Sansebastjanas, un šobrīd visvairāk balvu guvusī kinolente, nenoliedzami, ir franču klasiķa Žaka Odijāra trakulīgais mūzikls un Francijas pieteikums Amerikas kinoakadēmijas balvai "Oskars" kategorijā "Labākā filma ārzemju valodā". "Emilija Peresa" prestižo "Zelta globusu" pasniegšanas ceremonijā nupat triumfēja četrās kategorijās, tādējādi papildinot balvu klāstu, kura pamatus lika Kannu kino festivālā, kur notika šīs filmas pirmizrāde.

Festivālu "Lācis, lauva un zars" atklās piektdien, 17. janvārī, ar Paolo Sorrentīno jaunāko filmu "Partenope", ko viņš veidojis sadarbībā ar modesnamu "Yves Saint Laurent", kas piedalījies arī "Emilijas Peresas" tapšanā. Vizuāli izsmalcinātajā lentē Sorentīno turpina pētīt jaunības un skaistuma fenomenu, un kopā ar to tiek atklāts kādas sievietes stāsts, kas met atsauces gan uz Itālijas vēsturi, gan kultūru.

18. janvāris veltīts mūzikliem, un visi trīs ir radikāli, norāda organizatori. Jau pieminētajai "Emilijai Peresai" blakus stāv ne mazāk revolucionārs pilnmetrāžas kino debitanta, diviem "Oskariem" nominētu dokumentālo filmu "Nogalināšanas anatomija" un "Klusuma skaņas" autors Džošua Openheimers, kura apokaliptiskā mūzikla "Gals" darbība risinās netālā nākotnē. Kāda ģimene (lomās Tilda Svintone, Maikls Šenons un Džordžs Makejs) dzīvo pazemē, un, no malas skatoties, iemieso īstu idilli, taču, kad viņu ceļi krustojas ar Svešinieci, attiecības sadragā pagātnes aizvainojums.

Festivāla "Lācis, lauva un zars" trešā muzikālā filma ir sociālais projekts, kas izaudzis no dzīves ieslodzījumā. "Buenosairesas meitenes" ir ieskats kādā no Argentīnas cietumiem, un tā iemītnieces – viņas arī filmas varones – savus sapņus un skumjas izdzied un izdejo mūziklu tradīcijās.

Līdzīgi darījis arī dienvidkorejiešu režisors Hongs Sangsu, kura daiļrade ir ikdienas un pat banalitāšu slavinājums – viņa jaunākā filma "Ceļotājas vajadzības" ar Izabellu Ipēru galvenajā lomā Berlīnes kino festivālā saņēma Lielo žūrijas balvu. No Berlīnes kino festivāla programmā iekļautajām lentēm "Lācis, lauva un zars" izrādīs arī Mihaēla Fetera Natanska otro pilnmetrāžas filmu "Viss, kas tu esi", bet Venēcijas elpa būs jūtama Jana Sjiuhuas trillerī "Svešās acis".

Festivāla "Lācis, lauva un zars" programmā iekļauta starptautiski zināmākā grieķu režisora Jorga Lantima sievas, režijas debitantes Arianas Labedas Kannu kino festivālā izrādītā lente "Mana Māsa Septembra...", un no šī festivāla būs iespējams noskatīties arī francūža Džonatana Milē trilleri "Ēnām pa pēdām" un pēc patiesiem notikumiem – īpaši skandalozas slepkavības – veidoto melno kriminālkomēdiju "Plastikāta pistoles", ko režisējis Žans Kristofs Meriss. "Plastikāta pistoles" ir viena no trīs filmām, kuras skatītāju loku ierobežo ieteicamais vecums 16+.

Kulta filmas "Lēdijas portrets ugunī" režisore Selīna Siama apvienojusies ar vienu no šobrīd vispieprasītākajām franču aktrisēm Noemī Merlānu – abu sniegumu apliecina absurda komēdija "Balkonetes", savukārt saule, sviedri un sekss caurvij brazīlieša Karīma Ainouza (melodrāma "Neredzamā dzīve") jaunāko filmu "Motelis Destino", kas, filmēta uz 16 mm lentas, paver noziedzīgās pasaules durvis. Tās galvenais varonis Eraldu no garantētas nāves nagiem patveras noslēpumainā motelī, kura klienti ļaujas seksuāliem priekiem, un attiecības, kurās viņš iesaistās ar viesnīcas īpašniekiem, jau no paša sākuma neko labu nesola. Cita mēroga spriedzi radījis ķīniešu disidents Lou Je, kura hibrīddarbs "Nepabeigtā filma", ko arī izrādīja Kannās, dokumentējis pandēmijas sākumu Ķīnā, kad laika ritējums tiešām bija apstājies.