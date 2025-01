Atvadoties no Deivida Linča – dižā Amerikas sirreālista

Šķiet nedaudz dīvaini, sēžot Rīgā, rakstīt, ka nupat mūžībā aizgājušais amerikāņu kinorežisors, mākslinieks un dzīves filozofs Deivids Linčs bija absolūts ģēnijs un viens no pasaules diženajiem – kāda tam nozīme, ja to pašu raksta arī Londonā, Ņujorkā, Romā un visā pārējā pasaulē? Tur jau tas suns aprakts – tas nekas, ka viņš pats sevi turpināja mīlīgi raksturot kā "skautu no Misūlas Montānā", – viņa māksla un personība ir vienlīdz nozīmīga gan ASV, gan Francijā, gan Dienvidkorejā, gan tepat, Baltijas jūras krastā.