"Straume" kļūst par pirmo "Oskaram" nominēto Latvijas filmu

Kategorijā "Labākā animācijas filma" "Straumes" konkurentes būs "Inside Out 2", "Memoir of a Snail", "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" un "The Wild Robot".

These nominees are an animated bunch. Presenting the Animated Feature film nominees… #Oscars pic.twitter.com/s0gGHZT2cO

Kategorijā "Labākā ārvalstu filma" Zilbaloža "Straume" konkurēs ar Brazīlijas filmu "I’m Stills Here", Dānijas filmu "The Girl With the Needle", Francijas filmu "Emilia Perez" un Vācijas filmu "The Seed of Sacred Fig".