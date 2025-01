Bezmaksas seansi, pirmizrādes un apbalvošana; izziņo "Lielā Kristapa" programmu

Šogad, no 31. janvāra līdz 4. februārim, Nacionālā kino balva "Lielais Kristaps " piedāvās plašu notikumu programmu gan Rīgā, gan citur Latvijā, aicinot skatīties pašmāju kino gan bezmaksas seansos, gan tiešsaistē, piedzīvot pirmizrādes un labāko filmu apbalvošanu.

No 31. janvāra. līdz 3. februārim kinoteātros "Splendid Palace", "K Suns", Piejūras kino ciemā Liepupē un Kauguru kultūras namā norisināsies "Lielā Kristapa" skatīšanās, kuras laikā būs iespēja bez maksas noskatīties balvai nominētās dokumentālās filmas.

Kinoteātrī "K Suns" tiks izrādītas filmas "Gala punkti" (rež. Laila Pakalniņa), "Esi uzticīgs līdz nāvei" (rež. Ivars Zviedris) un īsfilmu seanss: "Freeride in C" (rež. Edmunds Jansons), "Kafka. Iemīlējies" (rež. Zane Oborenko), "Garu simbioze" (rež. Toms Burāns), "Drāmas karalis" (rež. Valērijs Oļehno), "Meklējot" (rež. Ieva Ozoliņa) un "Gaiss" (rež. Mārtiņš Grauds).

Visā pasaulē "filmas.lv" varēs noskatīties iepriekšējā gada laureātu filmu programmu. "Pastkarte no Romas" (rež. Elza Gauja, Picture House), "Resistance is Futile" (rež. Armands Začs, White Picture), "Viss būs labi" (rež. Staņislavs Tokalovs, Ego Media), "Sirds likums" (rež. Roze Stiebra, Studija Lokomotīve), "Pilnmēness serenāde" (rež. Lauris Ābele, Mārcis Ābele). Kā arī Pētera Krilova filmas "Kā mēs aizgājām no mājām", "Maestro" un "Uz spēles Latvija".