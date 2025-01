Visvairāk "Oskara" nomināciju saņēmusi franču filma "Emīlija Peresa"

Visvairāk nomināciju – kopā 13 – ASV kinoakadēmijas balvai "Oskars" saņēmusi franču režisora Žaka Odiāra mūzikls-komēdija-trileris "Emilia Pérez" ("Emīlija Peresa").

Filma jau saņēmusi Eiropas kinoakadēmijas balvu, "Zelta globusu" un citas godalgas. Tā bija viena no favorītēm arī "Oskara" balvas prognozēs.

"Emilia Pérez" ir grūti viena žanra rāmjos ieliekams stāsts par meksikāņu narkobaronu, viņa identitātes meklējumiem, dzīvi starp pagātni un nākotni, veco un jauno dzīvi. Viņš falsificē savu nāvi un kļūst par sievieti.

Brodveja sensācijas - mūzikla "Wicked" ("Ļaunā") ekrāna versija ar popzvaigzni Arianu Grandi un aktrisi Sintiju Erivo galvenajās lomās saņēmusi 10 nominācijas "Oskaram", tāpat 10 nominācijas nopelnījusi filma "The Brutalist" ("Brutālists") par ungāru izcelsmes arhitektu Lašlo Totu, kurš izdzīvojot holokausta šausmas, nonāk ASV.

Visas minētās filmas pretendē uz galveno "Oskaru" kategorijā "Labākā pilnmetrāžas filma". Šajā kategorijā balvai izvirzītas arī filmas "Anora", "A Complete Unknown", "Conclave", "Dune: Part Two", "I’m Still Here", "Nickel Boys", un "The Substance".

Jau ziņots, ka latviešu režisora Ginta Zilbaloža filma "Flow" ("Straume") saņēmusi nominācijas divās kategorijās – "Labākā animācijas filma" un "Labākā ārvalstu filma". Šī ir pirmā reize, kad kinodarbs no Latvijas tiek nominēts "Oskaram", turklāt uzreiz divās kategorijās.

Kategorijā "Labākā animācijas filma" "Straumes" konkurentes būs "Inside Out 2", "Memoir of a Snail", "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" un "The Wild Robot".

Kategorijā "Labākā ārvalstu filma" Zilbaloža "Straume" konkurēs ar Brazīlijas filmu "I’m Still Here", Dānijas filmu "The Girl With the Needle", Francijas filmu "Emilia Perez" un Vācijas filmu "The Seed of Sacred Fig".

Šogad "Oskara" balva tiks pasniegta 97. reizi. Ceremonija notiks "Dolby" teātrī Losandželosā, ASV. Kā vēstīts iepriekš, lai gan Losandželosā notikušo postošo ugunsgrēku dēļ vairākkārt tika pārcelta "Oskara" nomināciju izziņošana, balvas pasniegšanas ceremonija notiks kā plānots – šī gada 2. martā (naktī uz 3. martu pēc Latvijas laika).

"Labākā filma"

"Anora"

"The Brutalist"

"A Complete Unknown"

"Conclave"

"Dune: Part Two"

"Emilia Pérez"

"I’m Still Here"

"Nickel Boys"

"The Substance"

"Wicked"

"Labākais režiors/režisore"

Šons Beikers "Anora"

Breidijs Korbets "The Brutalist"

Džeimss Mangolds "A Complete Unknown"

Žaks Odiārs "Emilia Pérez"

Korālija Farže "The Substance"

"Labākā animācijas filma"

"Flow"

"Inside Out 2"

"Memoir of a Snail"

"Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl"

"The Wild Robot"

"Labākā ārvalstu filma"

"I’m Still Here"

"The Girl with the Needle"

"Emilia Pérez"

"The Seed of the Sacred Fig"

"Flow"

"Labākā dokumentālā filma"

"Black Box Diaries"

"No Other Land"

"Porcelain War"

"Soundtrack to a Coup d’Etat"

"Sugarcane"

"Labākais aktieris"

Adrians Brodijs "The Brutalist"

Timotijs Šalamē "A Complete Unknown"

Kolmans Domingo "Sing Sing"

Ralfs Fainss "Conclave"

Sebastians Stens "The Apprentice"

"Labakā aktrise"

Sintija Erivo "Wicked"

Karla Sofija Gaskona "Emilia Pérez"

Maikija Madisone "Anora"

Demija Mūra "The Substance"

Fernanda Torresa "I’m Still Here"

"Labākais aktieris otrā plāna lomā"

Jura Borisovs "Anora"

Kīrans Kalkins "A Real Pain"

Edvards Nortons "A Complete Unknown"

Gajs Pīrss "The Brutalist"

Džeremijs Strongs "The Apprentice"

"Labākā aktrise otrā plāna lomā"

Monika Barbaro "A Complete Unknown"

Ariana Grande, "Wicked"

Felisitija Džonsa "The Brutalist"

Izabella Roselini "Conclave"

Zoja Saldana "Emilia Pérez"

Pilns nominantu saraksts atrodams ASV kinoakadēmijas mājaslapā.

