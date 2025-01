Latvijas kopproducētā Šarūna Barta filma "Atgriešanās" pirmizrādi piedzīvos Roterdamā

Šarūns Barts ir viens no starptautiski pazīstamākajiem Lietuvas kinorežisoriem, Lietuvas Nacionālās kultūras un mākslas balvas laureāts un vairākkārtējs Lietuvas filmu nozares apbalvojuma "Sidabrinė Gervė / Sudraba dzērve" ieguvējs. Režisora filmas jau iepriekš pirmizrādi piedzīvojušas Kannu festivāla ietvaros notiekošajā neatkarīgajā programmā "Directors’ Fortnight" – 2017. gadā filma "Saltums / Frost", 2015. gadā "Miers mūsu sapņos / Peace to Us in Our Dreams", 2005. gadā ''Septiņi neredzami vīrieši / Seven Invisible Men", savukārt filmas "Māja / The House" 1997. gadā un "Daži no mums / Few of Us" 1996. gadā iekļautas Kannu programmā "Un Certain Regard".