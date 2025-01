91 gadu vecā Džoanna Kolinsa spēlēs galveno lomu filmā par Volisu Simpsoni

80. gadu seriāla "Dinastija" zvaigzne, šobrīd 91 gadu vecā britu aktrise Džoanna Kolinsa, piekritusi galvenajai lomai filmā par Volisu Simpsoni, amerikānieti, kuras dēļ no troņa atteicās britu karalis Edvards VIII.

Filma, kurai šobrīd ir dots nosaukums "The Bitter End" ("Rūgtās beigas"), vēstīs par Volisas Simpsones mūža pēdējiem gadiem. Tās režisors būs 90. gadu romantiskā hita " Four Weddings and a Funeral" ("Četras kāzas un vienas bēres") autors Maiks Ņūels (Mike Newell ).