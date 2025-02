Pasniegs "Lielos Kristapus". Lasi recenzijas par nominētajām filmām "Delfi"!

Festivāla noslēgumam un labāko Latvijas kinoprofesionāļu godalgošanai no pulksten 21.10 varēs sekot līdzi arī Latvijas Televīzijā un "Lsm.lv".

Balvai pieteiktie darbi aptver dažādu veidu, žanru un garumu filmas, demonstrējot nozares daudzveidību, radošumu un ražošanas kvalitāti. Izvērtēšanai iesniegtas 15 pilnmetrāžas spēlfilmas, no tām divas mazākuma kopražojuma filmas, astoņas daudzsēriju filmas, 14 īsmetrāžas spēlfilmas, 15 pilnmetrāžas dokumentālās filmas, 17 īsmetrāžas dokumentālās filmas, 11 animācijas filmas, no tām viena pilnmetrāžas filma, kā arī 18 studentu filmas un viena mazākuma kopražojuma īsfilmu cikls.

"Lielā Kristapa" pretendenti



"Drāmas karalis", rež. Valērijs Oļehno, prod. Air Productions (Latvija), Just a moment (Lietuva)

"Freeride in C", rež. Edmunds Jansons, prod. Atom Art (Latvija)

"Straume", rež. Gints Zilbalodis, prod. Dream Well Studio (Latvija), Sacrebleu Productions (Francija), Take Five (Beļģija)