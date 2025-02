Pasniegti "Lielie Kristapi": gada labākā filma "Marijas klusums", "Straumei" piecas balvas

Otrdien, 4. februārī, Dailes teātrī pasniegtas Nacionālās kino balvas "Lielie Kristapi" labākajām filmām un to veidotājiem. Par aizvadītā gada labāko pilnmetrāžās spēlfilmu atzīta Dāvja Sīmaņa "Marijas klusums ". Filma kopumā saņēmusi piecus "Lielos Kristapus". Arī "Oskara" balvai nominētā animācijas filma "Straume" tikusi pie pieciem "Lielajiem Kristapiem", tai skaitā kā gada labākā animācijas filma.

Ceremonijas režisors Matīss Kaža un to vadīja aktieris Matīss Budovskis, pievienojoties aktrisei Agnesei Budovskai un aktierim Gerdam Lapoškam.

"Drāmas karalis", rež. Valērijs Oļehno, prod. Air Productions (Latvija), Just a moment (Lietuva) "Gaiss", rež. Mārtiņš Grauds, prod. KULTFILMA (Latvija) "Meklējot", rež. Ieva Ozoliņa, prod. Baltic Analog Lab (Latvija) "Vadātājs", rež. Reinis Ūbelis, prod. KMM visuals, TET+ (Latvija)

"Straume", rež. Gints Zilbalodis, prod. Dream Well Studio (Latvija), Sacrebleu Productions (Francija), Take Five (Beļģija)