Noskaties! "Mākslas darbi rodas mokās" – tapusi filma par Juri Kulakovu

"Garajos pārbraucienos uz filmēšanas lokācijām Lietuvā vienmēr pietrūka laika, lai uzklausītu līdz galam aizraujošos stāstus par klasiskās mūzikas pasauli, kurā Juris orientējās līdz vissmalkākajai niansei. Vienmēr atcerēšos to brīdi, kad Meistars pirmo reizi piesēdās pie Kauņas katedrāles ērģelēm un vienā rāvienā improvizēja "Pērkona" hitu popūriju tā, ka ne tikai mēs vien, filmēšanas grupa, bet arī nejaušie apmeklētāji miklām acīm sastingām no dievišķajām skaņām," saka "VFS Films" producents Uldis Cekulis.

"Man ir zināms satraukums par to, vai caur šīs filmas skatījumu es satikšos ar to personu, ko pazīstu, bet galvenais, ka tēva daudzšķautņainā radošā personība ir vizuāli iemūžināta," pirms pirmizrādes uzsvēra Jura Kulakova meita, vijolniece Justīne Kulakova-Sipņevska.

Pēc filmas "Mākslas darbi rodas mokās" pirmizrādes "Studio Nominum" producents Arūns Matelis norādīja, ka tas nav pārsteigums, ka šie koncerti notika Kauņā, brīvākajā Lietuvas pilsētā, kur spēlēja leģendārā basketbola komanda "Žalgiris" un kur vēl joprojām valda pretestības gars. "Acīm redzami, to apzinājās arī "Pērkona" mūziķi, kuri to izvēlējās savai lielākajai koncertturnejai. Pirms diviem gadiem mums izdevās nofilmēt vēsturisku filmas ainu ar Jura Kulakova atgriešanos Kauņas zālē 40 gadus pēc nu jau leģendārajiem koncertiem. Juris bija viens no pirmajiem Kauņas zāles apmeklētājiem pēc tās vērienīgās pārbūves. Pēc tam Kauņas kultūras galvaspilsētas izstādē "Braking the Wall" Juris satika senu draugu – skaņu inženieri Orūnasu Urboni, un abi izmantoja iespēju atdzīvināt astoņdesmito gadu pašdarinātos sintezatorus."