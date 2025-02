"Straumei" jauns apmeklējuma rekords Latvijā; drīzumā būs skatāma mājas apstākļos

Ginta Zilbaloža animācijas filma "Straume " sasniegusi jaunu skatītāju skaita rekordu – kinoteātros un filmu demonstrēšanas vietās Latvijā to noskatījušies jau vairāk nekā 300 000 skatītāju. Tādējādi tā ir kļuvusi par visvairāk skatīto filmu kinoteātros kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, pārspējot ne tikai līdzšinējos vietējā kino rekordistus, bet arī ārvalstu kases grāvējus kā "Avatars" un "Avatars: Ūdensceļš" (2022), "Titāniks" (1997) un citus.

Filmas izplatīšana sākas arī straumēšanas platformās. No 14. februāra "Straume" kļūs pieejama vienā no ASV populārākajām straumēšanas vietnēm "Max", bet no 1. marta filmu mājas apstākļos legāli varēs noskatīties arī Latvijā, kur tā tiks demonstrēta platformās "Tet+" un "LMT Viedtelevīzija".