Sākas Berlīnes kinofestivāls; turp devusies arī Latvijas delegācija

Ceturtdien, 13. februārī, sākas 75. Berlīnes starptautiskais kinofestivāls , kur šogad īpašu vietu ieņem Latvijas aktieris Kārlis Arnolds Avots , kurš izvēlēts jauno talantu programmai "Shooting Stars", un režisora Vitālija Manska dokumentālā filma "Laiks līdz mērķim / Time to the Target", kas piedzīvos pasaules pirmizrādi sekcijā "Berlinale Forum". Eiropas Filmu tirgū strādās arī citi Latvijas filmu nozares profesionāļi, portālu "Delfi" informē Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa.

Šogad Berlīnes kinofestivāls risināsies no 13. līdz 23. februārim, tas ir viens no lielākajiem, nozīmīgākajiem un tradīcijām bagātākajiem A klases filmu festivāliem pasaulē; kopā ar Kannu un Venēcijas festivāliem Berlināle tiek uzskatīta par vienu no trim galvenajiem Eiropas kinogada forumiem.