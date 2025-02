Džūda Lovs, Toms Hārdijs un citi. Kas zināms par Rīgā topošajām ārvalstu filmām

Šoziem Rīgā tiek svinēti ne tikai pašmāju animācijas filmas "Straume" panākumi. Uz katra stūra ir ne tikai tās galvenie varoņi, bet visdažādākajās galvaspilsētas ielās un laukumos varam būt liecinieki vairāku vērienīgu ārvalstu filmu uzņemšanai. Jau kopš pagājušā gada nogales Rīgā tiek uzņemts dienvidkorejiešu spiegu trilleris "Humint", šobrīd sākušies arī franču režisora Olivjē Asajasa filmas "Kremļa burvis" uzņemšanas darbi, savukārt Vecrīgā top Kerija Fukunagas jaunākā filma pēc slavenā norvēģu kriminālromānu autora Jū Nesbē darba "Blood on Snow" motīviem. Lai gan lielākoties ārvalstu filmu uzņemšana ir saistīta ar stingrām līgumattiecībām, kas liedz plašākas informācijas izpaušanu, centāmies noskaidrot to, kas šobrīd par šīm filmām ir zināms.

Vecrīga pārtop par 70. gadu Oslo ielām

Pēc "Delfi" rīcībā esošās informācijas, šobrīd Vecrīgas senajās ielās strādā Holivudas režisors Kerijs Fukunaga, kurš līdz šim veidojis gan HBO seriāla "True Detective" pirmo sezonu (2014), gan vienu no Šarlotes Brontē slavenā romāna "Džeina Eira" adaptācijām (2011), gan arī kara drāmu "Beasts of No Nation" (2015). Īpaši jāizceļ, ka Fukunaga ir jaunākās Džeimsa Bonda filmas "No Time to Die" (2021) režisors.