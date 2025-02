"Straume" paliek bez balvām BAFTA ceremonijā Londonā

Latviešu režisora Ginta Zilbaloža filma "Straume" svētdienas, 16. februāra, vakarā Londonā nav saņēmusi Britu kino un televīzijas akadēmijas balvas (BAFTA) kategorijās "Labākā bērnu un ģimenes filma" un "Labākā animācijas filma". Abās šajās kategorijās mūsu tumšpelēkais kaķis piekāpies britu animācijas klasikas par Vollesu un Gromitu jaunākajai filmai "Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl".

Kategorijā "Labākā animācijas filma" Zilbaloža "Straume" konkurēja arī ar filmām "Inside Out 2", un "The Wild Robot". Savukārt kategorija "Labākā bērnu un ģimenes filma" bija jaunums un šogad balva tajā tika pasniegta pirmo reizi. Līdz ar "Straumi" un "Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl" tajā bija nominētas ir arī "Kensuke’s Kingdom" un "The Wild Robot".