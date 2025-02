BAFTA ceremonijā labākās filmas laurus plūc Vatikāna varas spēļu trilleris – "Konklāvs"

"Labākā filma"

"Labākā britu filma"

"Bird" "Blitz" "Gladiator II" "Hard Truths" "Kneecap" "Lee" "Love Lies Bleeding" "The Outrun" "Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl"

"Labākā aktrise"

"Labākais aktieris"

"Labākais režisors/režisore"

"Labākā filma svešvalodā"

"All We Imagine As Light"

"I'm Still Here"

"Kneecap"

"The Seed of the Sacred Fig"