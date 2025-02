Berlinālē pirmizrādi piedzīvos režisora Manska jaunākā filma "Laiks līdz mērķim"

"Kad karš Ukrainā bija ildzis jau gadu, mēs Berlināles konkursa skatē pirmizrādījām savu filmu "Austrumu fronte", ko veidoju kopā ar Jevhenu Titarenko. Skati no karadabības zonas lika zālē sēdošajiem pamirt šausmās. Ir pagājuši trīs gadi, un karš kā sērga izplatījies pa visu valsti, iekļūdams tās asinsritē. Drausmīgi, ka cilvēki, kuru mājvieta ir tālu no frontes līnijas, šo pastāvīgo dzīvības apdraudējumu vairs neuztver kā ko ārkārtēju, jo tas ir cieši ieaudies viņu dzīvē. Tad ko gan gaidīt no tiem, kuriem, dzīvojot citās valstīs, emocijas, līdzcietība un vēlme pretoties ar laiku noplok? Tieši par ikdienas dzīvi frontes aizmugurē stāsta filma "Laiks līdz mērķim". Šī dzīve var būt "normāla" tikai laika nogriežņos, kamēr savu mērķi nav sasniegusi kārtējā no agresorvalsts palaistā kaujas raķete vai drons. Raķetes lidojuma laiks no Kaspijas jūras reģiona līdz Ļvivai – pilsētai, kas atrodas Ukrainas rietumos un kurā esmu dzimis, – ir piecas minūtes un četrdesmit deviņas sekundes," saka filmas autors Vitālijs Manskis.