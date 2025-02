Latvijas pirmizrādi piedzīvos Andra Gaujas godalgotā īsfilma "Vērošanas māksla"

Kas kopīgs Visuma tīmeklim un gļotsēnei? Izrādās, šo jautājumu pēdējos gados aktīvi pēta kosmosa zinātnieki, un savā īsfilmā "Vērošanas māksla / The Art of Looking" to šķetina arī kinorežisors Andris Gauja. Filma saņēmusi atzinību jau vairākos starptautiskos kinofestivālos, un 3. martā tā piedzīvos arī Latvijas pirmizrādi, filma iekļauta festivāla "ArtDocFest Riga" konkursa programmā.

Filmā piedalās 95 gadus vecais igauņu astrofiziķis Jāns Einasto (viens no "Kosmiskā tīklojuma / Cosmic web" teorijas pamatlicējiem), amerikāņu astrofiziķis Džo Bērčets, slovāku datorzinātnieks Oskars Eleks, austrāliešu gļotsēņu pētniece Karīna Naita, ukraiņu gļotsēņu pētniece Irina Jacjuka un citi.

Filmas operators ir Toms Šķēle, gļotsēņu makro-kadru operators — Jānis Šatrovskis, montāžas režisors — Martins Menniks, komponists — igauņu leģendārais elektroniķis Svens Grīnbergs; filmas režisors, scenārija autors un kopproducents — Andris Gauja, producents Marguss Ounapū (Igaunija), producējošās studijas — "Riverbed" (Latvija) un "Film Tower" (Igaunija).

Foto: Kadrs no filmas "Vērošanas māksla"

Režisoram Andrim Gaujam šī filma ir atgriešanās dokumentārajā kino pēc skaudri sociālās filmas "Ģimenes lietas" (2010), kas izraisīja diskusiju Latvijas sabiedrībā un arī saņēma atzinību vairākos ārvalstu festivālos. Kopš tā laika režisors uzņēmis pilnmetrāžas spēlfilmas "Izlaiduma gads" (2014) un "Nekas mūs neapturēs" (2019), bet pēdējos gados Andris Gauja pievērsies savdabīgu zinātniska rakstura tēmu pētniecībai kino un īsfilmu "Vērošanas māksla" raksturo kā "prelūdiju plašākam metafizisku filmu ciklam".

"Laikam jau pie vainas bija tas sastingušais pandēmijas laiks, kas ar saviem ierobežojumiem paradoksālā kārtā atraisīja rokas daudziem māksliniekiem, ļaujot nonākt līdz dažādām dīvainām idejām – kā, piemēram, šīs filmas tēma – mistiskais pasaules musturis," spriež režisors. Dokumentārā filma "Vērošanas māksla" saved kopā mikro- un makro- mērogus – gļotsēņu pētniekus un astrofiziķus –, nonākot līdz atklāsmei par noslēpumainu Visuma rakstu, kas ir atrodams visos pasaules mērogos. Jāpiebilst, ka nākamā Andra Gaujas metafiziskā filma "Brīnišķīgais tukšums", kas šobrīd top kā Latvijas, Bulgārijas un Igaunijas kopražojums, būs pētījums, kur režisors analizē jēdzienu "tukšums" no kvantu fizikas, budisma filosofijas un mākslas radīšanas perspektīvām, reizē solot vizuālu kinematogrāfisku ceļojumu cauri realitātei un sniedzot jaunu skatījumu uz to, no kā šī realitāte ir veidota.

Īsfilma "Vērošanas māksla", kas tapusi sadarbībā ar Igaunijas kolēģiem projektā "Tartu 2024 – Eiropas kultūras galvaspilsēta", nonākusi starptautiskā apritē un iekļauta jau desmit starptautisku kinofestivālu konkursa programmās – Jihlavas dokumentāro filmu festivālā (Čehija), "DocPoint" (Somija), Upsalas īsfilmu festivālā (Zviedrija), Maiami Zinātniskās fantastikas filmu festivālā (ASV), Laskrusesas festivālā (ASV), Stokholmas festivālā (Zviedrija), Olomoucas zinātnisko dokumentāro filmu festivālā AFO (Čehija), "Hot Shorts" īsfilmu festivālā (Valga, Igaunija); Galveno balvu filma jau saņēmusi Madrides īsfilmu festivāla (Spānija) dokumentāro īsfilmu kategorijā, savukārt Latvijas pirmizrādi "Vērošanas māksla" piedzīvos festivāla "ArtDocFest Riga" konkursa programmā "Baltijas fokuss". Filmas nacionālā pirmizrāde notiks 3. martā kinoteātrī "Splendid Palace", uz filmas svētkiem no Igaunijas ieradīsies arī komponists Svens Grīnbergs, montāžas režisors Martins Menniks un filmas producents Marguss Ounapū, gatavi atbildēt uz skatītāju jautājumiem.

Foto: Kadrs no filmas "Vērošanas māksla"

Filmas iecere radusies "Tartu 2024" Dokumentāro filmu programmas projektā "Arts of Survival Documentaries", kur tika atlasīti astoņi režisori no dažādām Eiropas valstīm, tostarp Andris Gauja un Viesturs Kairišs no Latvijas. "Pirmoreiz mūžā saņēmu e-pastu, kurā programmas kurators Kārels Kūrmā solīja filmu autoriem "pilnīgu māksliniecisko brīvību", kā vienīgo filmu tapšanas nosacījumu minot jelkāda veida saikni ar Dienvidigauniju. Mēs atļāvāmies filmas ģeogrāfiju mazliet paplašināt — sākumā līdz Ņūmeksikas štatam ASV un tad jau plašākā mērogā — līdz starpgalaktiskajiem tīklojumiem," atklāj Andris Gauja.

Filma tapusi ar Igaunijas Filmu institūta, Igaunijas Kultūrkapitāla fonda, Tartu Filmu fonda, Latvijas Nacionālā Kino centra, kompānijas "ArkoGints" un Latvijas Kultūras akadēmijas atbalstu.

