"Artdocfest/Riga" izziņo tematiskās programmas – "Kara ēna" un "Kara realitāte"

Starptautiskā dokumentālā kino festivāla "Artdocfest /Riga" ietvaros tradicionāli tiek veidotas programmas par kara un konfliktu tēmām. Šogad festivāls paplašina savu norises vietu, piedāvājot īpašas bezmaksas filmu skates un diskusijas "Media Hub Riga" kopienas centrā "Power-Up Space" (Merķeļa ielā 21) no 2. līdz 7. martam.

"Kara ēna"

Šīs programmas nosaukums aizgūts no Moldovas filmas "Kara ēna", kuru veidojuši 18 autori, dokumentējot ukraiņu bēgļu pieredzi Moldovā pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma. Tā ir stāstu mozaīka par cilvēkiem, kuri zaudējuši mājas un sastopas ar dzīves nestabilitāti, baiļu un bezcerības ēnu.

Vācu filma "Alekss un Gaļa" stāsta par lesbiešu pāri – krievieti un ukrainieti –, kuras abas bēga: viena no represijām savā valstī, otra – no tās pašas valsts bumbām savās mājās Ukrainā.

Poļu filma "Skaidras debesis" stāsta par diviem draugiem, kuru bērnība risinās neatkarīgi no turpat notiekošā kara, un arī filmas "Tomāti, lielā kūka un uzvara" režisore, kura no kara bēgusi jau divreiz, jo nāk no Sevastopoles, ko Krievija anektēja vēl pirms uzbrukuma Ukrainai, nespējot samierināties ar māju zaudējumu, nolemj doties uz dzimto pusi, lai ar tur dzīvojošo bērnu acīm paskatītos uz notiekošo.