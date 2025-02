Itālijas valdzinājums un Senlorāna mode. Kinoteātros nonāk Sorrentīno filma "Partenope"

No piektdienas, 21. februāra, kinoteātros demonstrēs mūsdienu itāļu kinozvaigznes, "oskarotās" filmas "Diženais skaistums" (2014) autora Paolo Sorrentīno jaunāko darbu "Partenope", kas tapusi sadarbībā ar līdzproducentu – Īva Senlorāna modes namu.

Paolo Sorrentīno ir kino estēts un vizualitātes meistars, kuru mēdz salīdzināt ar itāļu kino leģendām Federiko Fellīni un Mikelandželo Antonioni. Filmā "Jaunība" (2015) Sorrentīno meditēja par jaunību un vecumdienām, "Diženais skaistums" ir viens no pārliecinošākajiem intelektuālajiem ceļojumiem mūžīgajā pilsētā Romā – tā saņēma "Oskaru" kā labākā ārzemju filma –, bet seriāls "Jaunais pāvests" (2016) izaicināja baznīcu. Taču ar to Paolo Sorrentīno karjera neapstājas – viņš ironizējis par odiozo politiķi Silvio Berluskoni (filma "Silvio", 2018), pētījis dzimto Neapoli pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados filmā "Dieva roka" (2021) un nu atgriežas ar Senlorāna modes nama vizuālās stilistikas iedvesmotu pētījumu par mūžīgo skaistumu un zudušo jaunību, lielu vietu atvēlot Neapolei. Šīs pilsētas senais nosaukums izvēlēts par galvenās varones Partenopes vārdu, viņa – par Neapoles atspulgu, šarmantu un noslēpumainu. "Atšķirībā no filmas "Dieva roka"," atzinās Paolo Sorrentīno, "šajā filmā vēlējos runāt par savu sapņaino jaunību. Man pašam Neapole ir kā magnēts, un – tāpat kā daudzi neapolieši – es tur dzīvoju, devos projām un vēlāk mēģināju atgriezties."