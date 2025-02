Ceļā uz "Oskariem" pasniegtas arī Aktieru ģildes balvas; mūža balva – Džeinai Fondai

Noslēdzošā Holivudas balvu sezonas godalgu ceremonija, kas notiek pirms pašas galvenās – "Oskaru" ceremonijas – norisinājās aizvadītajā nedēļas nogalē. Losandželosā tika pasniegtas Ekrāna aktieru ģildes balvas (Screen Actors Guild – SGA) labākajiem pilnmetrāžas spēlfilmu un seriālu aktieriem un aktrisēm.

Šogad ceremonijā triumfu piedzīvoja vēsturiskā drāma "Shōgun", kurai bija piecas nominācijas, bet kopumā tas saņēma četras balvas – gan individuālajās, gan ansambļa kategorijās, tai skaitā par labāko kaskadieru darbu.

Kā labākais aktieris pilnmetrāžas filmā tika godalgots Timotijs Šalamē par dzīvās leģendas, mūziķa Boba Dilana atveidojumu filmā "A Complete Unknown", bet labākās aktrises balva tika Demijai Mūrai par darbu Korālijas Faržē šausmu filmā "The Substance". Savukārt par labāko aktieru ansambli tika atzīts Vatikāna intrigu trillera "Conclave" kolektīvs.

Ceremoniju vadīja seriāla "Nobody Wants This" zvaigzne Kristena Bella. Savukārt balvu par mūža ieguldījumu saņēma aktrise Džeina Fonda, kura pateicības runa bija vakara emocionālā virsotne. Leģendārā ekrāna dīva, kura allaž bijusi zināma kā politiski aktīva viedokļa paudēja, līdzās pateicības vārdiem kolēģiem un savai profesijai, reflektēja arī par pašreizējo situāciju ASV politikā.

"Daudz cilvēku tiks patiešām sāpināti ar to, kas notiek un kas vēl nāks mūsu ceļā. Un pat, ja viņi pārstāv atšķirīgus politiskos uzskatus, mums ir jābūt empātiskiem, mēs nedrīkstam tiesāt, bet klausīties ar mūsu sirdīm. Mums jāaicina viņi mūsu pajumtē, un mums šo pajumti vajadzēs lielu, lai veiksmīgi stātos pretī tam, kas tuvojas," uz vienotību aicināja aktrise.

Džeina Fonda arī atgādināja par vēsturisko Pilsoņu tiesību kustību un noradīja, ka arī šis ir pašiem savas vēsturiskas kustības laiks. "Taču joprojām būs skaistums un patiesības okeāns, kurā mums peldēt," sarunas noslēguma sacīja aktrise.

Labākais aktieris galvenajā lomā

Timotijs Šalamē "A Complete Unknown"

Adrians Brodijs "The Brutalist"

Daniels Kreigs "Queer"

Kolmans Domingo "Sing Sing"

Ralfs Fainss "Conclave"

Labākā aktrise galvenajā lomā

Demija Mūra "The Substance"

Pamela Andersone "The Last Showgirl"

Sintija Erivo "Wicked"

Karla Sofija Gaskona "Emilia Pérez"

Maikija Madisone "Anora"

Labākais aktieris otrā plāna lomā

Kīrans Kalkins "A Real Pain"

Džonatns Beilijs "Wicked"

Jura Borisovs "Anora"

Edvards Nortons "A Complete Unknown"

Džeremijs Strongs "The Apprentice"

Labākā aktrise otrā plāna lomā

Zoja Saldana "Emilia Pérez"

Monika Barbaro "A Complete Unknown"

Džeimija Lī Kērtisa "The Last Showgirl"

Danielle Dedvailere "The Piano Lesson"

Ariana Grande "Wicked"

Labākais aktieru ansambļa sniegums

"Conclave"



"Anora"

"A Complete Unknown"

"Emilia Pérez"

"Wicked"

Labākais aktieris televīzijas filmā vai miniseriālā

Kolins Farels "The Penguin"

Ksavjers Bardems "Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story"

Ričards Geds "Baby Reindeer"

Kevins Klains "Disclaimer"

Endrjū Skots "Ripley"

Labākā aktrise televīzijas filmā vai miniseriālā

Džesika Ganinga "Baby Reindeer"

Keitija Beitsa "The Great Lillian Hall"

Keita Blanšeta "Disclaimer"

Džodija Fostere "True Detective: Night Country"

Lilija Gledstouna "Under The Bridge"

Kristina Milioti "The Penguin"

Labākais aktieris seriālā (drāma)

Hiroyuki Sanada, "Shōgun"

Tadanobu Asano "Shōgun"

Džefs Bridžess "The Old Man"

Gerijs Oldmens "Slow Horses"

Edijs Redmeins "The Day Of The Jackal"

Labākā aktrise seriālā (drāma)

Anna Sawai "Shōgun"

Keitija Beitsa "Matlock"

Nikola Kolena "Bridgerton"

Elisona Džennija "The Diplomat"

Kerija Rasela "The Diplomat"

Labākais aktieris seriālā (komēdija)

Martins Šorts "Only Murders In The Building"

Adams Brodijs "Nobody Wants This"

Teds Dansons "A Man On The Inside"

Harisons Fords "Shrinking"

Džeremijs Alans Vaits "The Bear"

Labākā aktrise seriālā (komēdija)



Džena Smārta "Hacks"

Kristena Bella "Nobody Wants This"

Kvinta Bransone "Abbott Elementary"

Laiza Klona-Zaiasa "The Bear"

Ayo Edebiri "The Bear"

Labākais aktieru ansamblis seriālā (drāma)

"Shōgun"

"Bridgerton"

"The Day Of The Jackal"

"The Diplomat"

"Slow Horses"

Labākais aktieru ansamblis seriālā (komēdija)

"Only Murders In The Building"

"Abbott Elementary"

"The Bear"

"Hacks"

"Shrinking"

Labākais kaskadieru ansambļa darbs spēlfilmā

"The Fall Guy"

"Deadpool & Wolverine"

"Dune: Part Two"

"Gladiator II"

"Wicked"

Labākais kaskadieru ansambļa darbs seriālā

"Shōgun"

"The Boys"

"Fallout"

"House Of The Dragon"

"The Penguin"

