Tumšpelēkais kaķis zvaigžņu plejādē: kas jāzina par "Oskaru" ceremoniju

Un no pelniem paceļas Fēnikss

Zvaigžņu parāde, asprātības un muzikāli pārsteigumi

Conan O’Brien is officially your 97th Oscars host! Tune into the biggest night in Hollywood on Sunday, March 2nd at 7e/4p, LIVE on @ABCNetwork ! #Oscars @TeamCoco @ConanOBrien pic.twitter.com/ZpsGM9LEIq

Kurš kuru?

Tikmēr mūsu "Straume" tikusi pie divām nominācijām, un skaidrs, ka intriga, vai kaķis mājās pārvedīs zeltīto statueti, saglabāsies līdz pat pēdējam brīdim, jo konkurence ir gana sīva. Kategorijā "Labākā animācijas filma" nominētas arī "Inside Out 2", "Memoir of a Snail", "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" un "The Wild Robot". Savukārt kategorijā "Labākā ārvalstu filma" Zilbaloža "Straume" konkurēs ar Brazīlijas filmu "I’m Still Here", Dānijas filmu "The Girl With the Needle", Francijas filmu "Emilia Perez" un Vācijas filmu "The Seed of Sacred Fig".