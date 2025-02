"Straumes" efekts: Latvijas animācija būs starptautiskā foruma "Cartoon Movie" fokusā

Ikgadējā pasākumu kompleksā, ko rīko Eiropas animācijas profesionāļu asociācija " Cartoon " (dibināta 1988), forums "Cartoon Movie" ir viena no ievērojamākajām pilnmetrāžas animācijas filmu norisēm Eiropā, kas kopš 1999. gada kalpojusi par pamatu vairāk nekā 480 pilnmetrāžas animācijas filmu finansēšanai 3,2 miljardu eiro apmērā. Kā vēsta Matīsa, tajā ik gadu tiekas vairāk nekā 850 animācijas nozares pārstāvju – producentu, izplatītāju, finansētāju, raidorganizāciju vadītāju un citu speciālistu –, lai piedalītos pilnmetrāžas animācijas projektu prezentācijās, meklētu kopproducentus un finansētājus, noslēgtu izplatīšanas un pārdošanas darījumus. Pateicoties uz Latvijas animāciju vērstajai pasaules uzmanībai, ko sekmējuši Ginta Zilbaloža filmas "Straume" starptautiskie panākumi, 2025. gada sezonā par "Cartoon Movie" galveno akcentu ar saukli " Spotlight on Latvia " izvēlēta Latvijas animācijas industrija un tās profesionāļi.

5. un 6. martā Eiropas profesionāļu auditorijai tiks prezentēti trīs Latvijas pilnmetrāžas filmu projekti. Starp 55 šajā sezonā izvēlētajām filmām no visas Eiropas iekļauts režisora Edmunda Jansona topošais pilnmetrāžas kinodarbs "Laimīgie" / " Born in the Jungle " (producē studijas Atom Art (Latvija), Letko (Polija), Hausboot (Čehija)), džungļu biezokņos izspēlēts krāšņs un aizraujošs piedzīvojumu stāsts. Tāpat ārvalstu profesionāļiem būs iespēja ieskatīties Signes Baumanes filmu triloģijas (Akmeņi manās kabatās (2014), Mans laulību projekts (2022)) noslēdzošajā darbā "Karmiskais mezgls" / " Karmic Knot " (producē Studija Lokomotīve, Latvija). Savukārt Studija Kokles kopprodukcijas forumā prezentēs režisora Kārļa Vītola debiju pilnmetrāžā "Ziemeļu zvaigzne" / " The Northern Star " (producē Studija Kokles (Latvija), Yabunousagi (Francija)) – brīnumiem piepildītu ceļa stāstu, kas veltīts ārstam, kolekcionāram un pirmā Baltijas muzeja radītājam Nikolausam fon Himzelam.