"Artdocfest" izziņo mākslai veltītu tematisko programmu "ArtDoc&ProArt"

Piektā Starptautiskā dokumentālā kino festivāla "Artdocfest/Riga " ietvaros tiks veidota tematiskā programma veltīta mākslai dokumentālajā kino "ArtDoc&ProArt", kas būs pieejama mākslas centrā "Zuzeum " no 7. līdz 9. martam.

Pārējā programma tradicionāli tiks izrādīta mākslas centrā "Zuzeum". Programma iekļauj filmas, kas pievēršas mākslinieku lomai un radošajam procesam, kas bieži vien notiek robežsituācijās starp realitāti un iztēli. Kā, piemēram, filma "Es, Rosiņskis" (Polija) dokumentē izcilā komiksu mākslinieka Gžegoža Rosiņska radošās gaitas un viņa atvadīšanos no leģendārās Torgala sāgas. Savukārt "Vētra: Pīters Rošs un kodolenerģija" (Jaunzēlande) pievēršas mākslas un tehnoloģiju attiecībām, aplūkojot, kā kodolieroču draudi un militārā industrija ietekmē mākslinieka Pītera Roša daiļradi. Somu vizuālās mākslinieces Kārinas Kaikonnenas negaidīta tikšanās ar Bergamo teātra trupu filmā "Kārina, viļņi, dzīve, krekli" (Itālija) pierāda, ka teātris ne vienmēr ir pārejošs notikums, bet vēl ilgi dzīvo procesos, ko ir iekustinājis.

"Identitāte: Čehijas grafiskā dizaina mīlas stāsts" (Čehija) runā ne tikai par grafisko dizainu kā valsts identitātes paudēju, bet meklē identitātes apliecinājumus arī indivīdā. Līdzās arī citas identitās pazaudēšanas un atrašanas kino ceļojums ukraiņu stāstos filmā "Sekss un Padomju Savienība" (Ukraina). Par to, vai mums joprojām ir nepieciešams ķermenis, lai mēs būtu cilvēki šai tehnoloģiju laikmetā, runā Holandiešu operkomponists Mišels van der Ā filmā "Starp realitātēm" (Nīderlande), un, humoristiskā priekšnesumu kolāža spēlējoties ar ķermeņiem un dažādiem braucamlīdzekļiem, filma "Cik liela ir tava tumsa?" (Somija) runā par naida runu attiecībā pret cilvēkiem, kas atšķiras sociālā un veselības aprūpes ziņā.

"Tīrīšana un attīrīšana" (Austrija) pēta tīrības un attīrīšanas jēdzienu dažādos kontekstos – no personīgās higiēnas līdz politiskajām un sociālajām tīrīšanas kampaņām. Filma izceļ to, kā sabiedrībā pastāv vēlme pēc kontroles un sakārtotības, kas, pārspīlētā veidā, var novest pie ideoloģiskas tīrīšanas un izstumšanas. Savukārt "Drūmais paisums" (Kanāda) ir vizuāli poētisks kinodarbs, kas attēlo cilvēka izdzīvošanu dabas spēku priekšā. Filma ir metaforisks vēstījums par to, kā klimata pārmaiņas un dabas katastrofas ietekmē ne tikai ekosistēmas, bet arī cilvēka identitāti un izdzīvošanas stratēģijas.