Nominētās filmas un ceremonijas tiešraide. Kur sekot līdzi "Oskara" balvas pasniegšanai

Plikša atgādina, ka šobrīd "Forum Cinemas" repertuārā ir gandrīz visas "Oskara" balvai nominētās filmas. Šonedēļ tiek rādītas gan "Oskara" nomināciju līderes – filmas "Emilia Pérez" ("Emīlija Peresa") un "Conclave" ("Konklāvs"), pretrunīgi vērtētā komēdija "Anora", biogrāfiskā filma par dzīvo leģendu, mūziķi Bobu Dilanu "A Complete Unknown" ("Bobs Dilans. Pilnīgi nezināms"), šausmu filma "The Substance" ("Substance"), "Seed of the Sacred Fig" ("Svētās vīģes sēkla"), muzikālā pasaka "Wicked" ("Ļaunā") un mūsu pašu "Straume". Tāpat nedēļas nogalē pie Latvijas skatītājiem nonāks viena no šī gada "Oskaru" favorītēm – filma "The Brutalist" ("Brutālists") ar Adrianu Brodiju galvenajā lomā, kā arī filma "Sing Sing", kuras galvenās lomās atveidotājs, aktieris Kolmans Domingo nominēts kategorijā "Labākais aktieris".