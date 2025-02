Adrians Brodijs, Demija Mūra, Gints Zilbalodis. Tapis vēsturiskais "Oskara" nominantu "klases foto"

Kā raksta BBC – lielākās ekrāna zvaigznes jeb nozares "smagsvari" sasēdināti pēdējā rindā. Tur var atrast gan Demiju Mūru, gan Gaju Pīrsu, gan Adrianu Brodiju, gan Kolmanu Domingo, gan Ralfu Fainsu, gan Eduardu Nortonu. Trešajā rindā no augšas, pašā kreisajā malā, it kā mazliet nostāk no visiem sēž Timotijs Šalamē. Visi šie ekrāna mākslinieki pretendē uz "Oskariem" aktiermākslas kategorijās par darbu kinodarbos, kas pretendē uz balvu kategorijā "Labākā filma".

Latviešu režisoru Gintu Zilbalodi var atrast ceturtās rindas labajā pusē. Vienā rindā, gandrīz līdzās ar viņu sēž filmas "Nosferatu" kostīmu māksliniece Linda Muira. Netālu no latviešu režisora, dažās rindas augstāk atrodams animācijas filmas "Wild Robot" režisors Kriss Sanders, viņam līdzās filmas "A Complete Unknown" režisors Džeimss Mangolds. Dažas rindas zemāk "klases foto" var sazīmēt animācijas "Inside Out 2" režisoru Kelsiju Mannu.

Tāpat uz vakariņām un fotografēšanos nebija ieradies aktieris Kīrans Kalkins, kurš "Oskaram" nominēts par lomu filmā "Real Pain" un ir viens no prognožu favorītiem kategorijā "Labākais aktieris otrā plāna loma". Tāpat bildē izpaliek sers Eltons Džons, kurš šogad "Oskara" balvai nominēts par dziesmu "Never Too Late", kas skan dokumentālajā filmā par viņu pašu – "Elton John: Never Too Late".