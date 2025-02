"Straume" saņēmusi Francijas augstāko kino godalgu – "Cēzara" balvu

"Straume" triumfējusi kategorijā "Labākā animācijas filma". Šajā kategorijā tā konkurēja ar režisora Mišela Hazanaviča (Michel Hazanavicius) filmu "The Most Precious of Cargoes" un Kloda Barā (Claude Barras) "Savages". Jāatgādina, ka filma "Straume" ir Latvijas, Francijas un Beļģijas kopražojums, tās līdzproducenti ir franču kompānijas "Sacrebleu Productions" un "Take Five". Tas ļāva "Straumei" pretendēt uz Nacionālo Francijas kino balvu.