Pirms "Oskariem" piešķirtas "Zelta avenes" gada sliktākajām filmām

Pie neparastas balvas tikusi arī aktrise Pamela Andersone. Viņa ieguvusi "Avenes pestītais" jeb "Atpestīts no avenes" balvu. To saņem mākslinieki, kas reiz tikuši pie "Zelta avenes", bet nu mākslinieciski spējuši pierādīt sevi un saņemt kritiķu atzinību. Pamela Andersone savulaik, 1996. gadā, saņēma "Zelta aveni" kā sliktākā jaunā zvaigzne, bet nu izpelnījusies atzinību ar filmu "The Last Showgirls".