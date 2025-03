Losandželosā pasniegs "Oskarus"; divās kategorijās nominēta mūsu "Straume"

Svētdien, 2. martā, Losandželosā, tiks pasniegtas ASV kinoakadēmijas balvas "Oskars". Šis gads Latvijas kino ir īpašs, jo pirmo reizi prestižajam apbalvojumam ir nominēta latviešu filma – režisora Ginta Zilbaloža "Straume". Tā uz "Oskaru" pretendē divās kategorijās "Labākā starptautiskā filma" un "Labākā animācijas filma".

Pēc Latvijas laikā ceremonija norisināsies naktī uz pirmdienu, 3. martu, sākums – pulksten 2.

Latvijā ceremoniju tiešraidē varēs skatīties kanālos "Filmzone" un "Filmzone+", kas ir interaktīvās "Tet TV", platformas "Tet TV+", kā arī "Tet" virszemes TV piedāvājumā.

Tāpat šie kanāli ir pieejami "Go3", turklāt līdz 9. martam visiem klientiem tie būs pieejams bez papildu samaksas. Kanāli "Filmzone" un "Filmzone+" ir pieejami arī "LMT Viedtelevīzijā".

ASV Kinoakadēmijas balvu pasniegšana tradicionāli notiek Losandželosā, norises vieta kopš 2001. gada ir "Dolby Theatre", kas atrodas kultūras centrā "Ovation Hollywood".

ASV Kinoakadēmijas balvu ceremoniju klātienē apmeklēs filmas "Straume" režisors Gints Zilbalodis, producents Matīss Kaža un filmas mākslinieku komanda, viesu vidū arī Latvijas kultūras ministre Agnese Lāce (P) un Nacionālā Kino centra vadītāja Dita Rietuma.

Kas gaidāms ceremonijā

Šobrīd zināms, ka ceremoniju pirmo reizi vadīs komiķis Konans O’Braiens, kurš, kā raksta CNN, liks smieties, tomēr slavenībām pēc tam nebūs jāraud.

Zināms, ka svinīgajā pasākumā uzstāsies Sintija Erivo un Ariana Grande, kuras atveido galvenās lomas šogad "Oskara" balvai nominētajā mūziklā "Wicked" ("Ļaunā"). Tāpat uz skatuves kāps Doja Cat, dziedātāja Lisa no K-pop grupas "Blackpink", Queen Latifah and kā arī "Grammy" nominante Raye. Tāpat jau apstiprināts, ka ceremoniju bagātinās Losandželosas kora "Master Chorale" priekšnesums.

Kā medijam CNN vēl 28. februārī pauda ASV kino filmu, mākslu un zinātnes akadēmijas vadītājs Bils Krāmers, viņš cerot, ka "Oskaru" ceremonija saglabās savu apolitisko noskaņu un no skatuves neizskanēs nekādi politiska rakstura paziņojumi. Tomēr viņš arī uzsver, ka visi nominanti ir saņēmši vadlīnijas, fokusēties uz savu profesionālo darbu. "Taču pateicības mirklis pieder pašam uzvarētājām," pauž Krāmers, tādējādi norādot, ka neviena izteikšanās brīvība netiek ierobežota.

Tāpat ceremonijas laikā tiks pieminēti šī gada sākumā Losandželosā notikušie postošie ugunsgrēki un tiks vākti ziedojumi cietušo atbalstam.

Kas vēl ir nominēts

Visvairāk nomināciju, kopā 13, šogad saņēmusi franču filma – mūzikls-trilleris "Emilia Perez" ("Emīlija Peresa"). Tā ir arī mūsu "Straumes" konkurente kategorijā "Labākā starptautiskā filma". Režisora Žaka Odiāra neparastais darbs jau saņēmis daudzas balvas, taču filmas galvenā aktrise Karla Sofija Gaskona iedzīvojusies skandālā – gaismā nākuši vairākus gadus seni viņas ieraksti "Twitter", kuros skartas gan rasisma, gan migrācijas tēmas, gan neglaimojoši runāts par ASV kinoakadēmiju. Tas licis filmas veidotājiem, kā arī kompānijai "Netflix" norobežoties no aktrises. Nav zināms, vai Gaskona, kura ir pirmā transpersona, kas nominēta "Oskara" balvai kategorijā "Labākā aktrise", vispār uz ceremoniju ieradīsies.

Brodveja sensācijas - mūzikla "Wicked" ("Ļaunā") ekrāna versija ar popzvaigzni Arianu Grandi un aktrisi Sintiju Erivo galvenajās lomās saņēmusi 10 nominācijas "Oskaram", tāpat 10 nominācijas nopelnījusi filma "The Brutalist" ("Brutālists") par ungāru izcelsmes arhitektu Lašlo Totu, kurš izdzīvojot holokausta šausmas, nonāk ASV.

Galvenajā kategorijā "Labākā pilnmetrāžas filma" izvirzītas filmas "Emilia Perez", "Wicked", The Brutalist", "Anora", "A Complete Unknown", "Conclave", "Dune: Part Two", "I’m Still Here", "Nickel Boys", un "The Substance".

Šogad "Oskara" balva tiks pasniegta 97. reizi.

"Labākā filma"

"Anora"

"The Brutalist"

"A Complete Unknown"

"Conclave"

"Dune: Part Two"

"Emilia Pérez"

"I’m Still Here"

"Nickel Boys"

"The Substance"

"Wicked"

"Labākais režiors/režisore"

Šons Beikers "Anora"

Breidijs Korbets "The Brutalist"

Džeimss Mangolds "A Complete Unknown"

Žaks Odiārs "Emilia Pérez"

Korālija Farže "The Substance"

"Labākā animācijas filma"

"Flow"

"Inside Out 2"

"Memoir of a Snail"

"Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl"

"The Wild Robot"

"Labākā ārvalstu filma"

"I’m Still Here"

"The Girl with the Needle"

"Emilia Pérez"

"The Seed of the Sacred Fig"

"Flow"

"Labākā dokumentālā filma"

"Black Box Diaries"

"No Other Land"

"Porcelain War"

"Soundtrack to a Coup d’Etat"

"Sugarcane"

"Labākais aktieris"

Adrians Brodijs "The Brutalist"

Timotijs Šalamē "A Complete Unknown"

Kolmans Domingo "Sing Sing"

Ralfs Fainss "Conclave"

Sebastians Stens "The Apprentice"

"Labakā aktrise"

Sintija Erivo "Wicked"

Karla Sofija Gaskona "Emilia Pérez"

Maikija Madisone "Anora"

Demija Mūra "The Substance"

Fernanda Torresa "I’m Still Here"

"Labākais aktieris otrā plāna lomā"

Jura Borisovs "Anora"

Kīrans Kalkins "A Real Pain"

Edvards Nortons "A Complete Unknown"

Gajs Pīrss "The Brutalist"

Džeremijs Strongs "The Apprentice"

"Labākā aktrise otrā plāna lomā"

Monika Barbaro "A Complete Unknown"

Ariana Grande, "Wicked"

Felisitija Džonsa "The Brutalist"

Izabella Roselini "Conclave"

Zoja Saldana "Emilia Pérez"

"Labākais oriģinālais scenārijs"

"Anora"

"The Brutalist"

"A Real Pain"

"September 5"

"The Substance"

"Labākais adaptētais scenārijs"

"A Complete Unknown"

"Conclave"

"Emilia Pérez"

"Nickel Boys"

"Sing Sing"

Pilns nominantu saraksts atrodams ASV kinoakadēmijas mājaslapā.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!