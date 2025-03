"Oskaru" kā labākā filma saņem "Anora"

Naktī no svētdienas uz pirmdienu, 3. martu, "Oskara" balvu kā labākā filma saņēmusi Šona Beikera pretrunīgi vērtētā komēdija "Anora".

Kopumā filma saņēma piecas "Oskara" balvas, tai skaitā par labāko oriģinālo scenāriju un labāko montāžās darbu. Pie labākā režisora "Oskara" tika Šons Beikers, savukārt galvenās lomas atveidotāja Maikija Madisone tika godalgota kā labākā aktrise.

Filmas "Anora" slavas ceļš sākās pagājušā gada Kannu kinofestivālā, kur tā saņēma galveno balvu – "Zelta palmas zaru". Filma pieteikta kā romantiska dramēdija, kas vēsta par jauno erotisko deju dejotāju, kurā iemīlas krievu oligarhu dēls. Abi steidzīgi apprecas, taču, kad ziņas nonāk līdz puiša vecākiem, viņi pieprasa laulību anulēt un sākas nepatikšanas.

Lai arī filma saņēmusi daudz balvu un pozitīvas kritiķu atsauksmes, tās uzvara Kannu kinofestivālā tika vērtēta visai pretrunīgi. Vairāku filmu apskatnieku ieskatā tā romantizē krievu oligarhu dzīvesveidu, bez tam šajā kinolentē notikumi risinās tā, it kā paralēli fonā nebūtu asiņainā Krievijas iebrukuma Ukrainā.

"Oskaru" ceremonijā kā labākais aktieris tika godalgots Adrians Brodijs par ungāru arhitekta Lāslo Tota atveidojumu filmā "The Brutalist". Labākās otrā plāna aktrises godalgu saņēma Zoja Saldana par lomu mūziklā-trillerī "Emilia Perez", savukārt otrā plāna aktiera "Oskars" tika Kīranam Kalkinam par darbu filmā "A Real Pain".

Jau vēstīts, ka kategorijā "Labākā animācijas filma" uzvaras laurus plūca latviešu režisora Ginta Zilbaloža "Straume", bet kategorijā "Labākā starptautiskā filma", kurā arī bija nominēta "Straume", pie balvas tika Brazīlijas filma "I’m Still Here".

Ceremoniju vadja komiķis Konans O’Braiens. Šogad "Oskara" balva tika pasniegta 97. reizi.

"Labākā filma"

"Anora"



"The Brutalist"

"A Complete Unknown"

"Conclave"

"Dune: Part Two"

"Emilia Pérez"

"I’m Still Here"

"Nickel Boys"

"The Substance"

"Wicked"

"Labākais režiors/režisore"

Šons Beikers "Anora"



Breidijs Korbets "The Brutalist"

Džeimss Mangolds "A Complete Unknown"

Žaks Odiārs "Emilia Pérez"

Korālija Farže "The Substance"

"Labākā animācijas filma"

"Flow"



"Inside Out 2"

"Memoir of a Snail"

"Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl"

"The Wild Robot"

"Labākā ārvalstu filma"

"I’m Still Here"



"The Girl with the Needle"

"Emilia Pérez"

"The Seed of the Sacred Fig"

"Flow"

"Labākā dokumentālā filma"

"No Other Land"

"Black Box Diaries"

"Porcelain War"

"Soundtrack to a Coup d’Etat"

"Sugarcane"

"Labākais aktieris"

Adrians Brodijs "The Brutalist"



Timotijs Šalamē "A Complete Unknown"

Kolmans Domingo "Sing Sing"

Ralfs Fainss "Conclave"

Sebastians Stens "The Apprentice"

"Labakā aktrise"

Maikija Madisone "Anora"

Sintija Erivo "Wicked"

Karla Sofija Gaskona "Emilia Pérez"

Demija Mūra "The Substance"

Fernanda Torresa "I’m Still Here"

"Labākais aktieris otrā plāna lomā"

Kīrans Kalkins "A Real Pain"

Jura Borisovs "Anora"

Edvards Nortons "A Complete Unknown"

Gajs Pīrss "The Brutalist"

Džeremijs Strongs "The Apprentice"

"Labākā aktrise otrā plāna lomā"

Zoja Saldana "Emilia Pérez"

Monika Barbaro "A Complete Unknown"

Ariana Grande, "Wicked"

Felisitija Džonsa "The Brutalist"

Izabella Roselini "Conclave"



"Labākais oriģinālais scenārijs"

"Anora"



"The Brutalist"

"A Real Pain"

"September 5"

"The Substance"

"Labākais adaptētais scenārijs"

"Conclave"

"A Complete Unknown"

"Emilia Pérez"

"Nickel Boys"

"Sing Sing"

Ar visu uzvarētāju sarakstu 23 kategorijā var iepazīties ASV Kinoakadēmijas mājaslapā.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!