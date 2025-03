Pirmizrādi piedzīvos filma par Toronto latviešu deju kolektīvu "Daugaviņa"

Filma stāsta par Toronto latviešu tautas deju kolektīva "Daugaviņa" ceļu uz 2023. gada Dziesmu un Deju svētkiem Rīgā. Tās centrā ir ilggadējā deju kolektīva vadītāja Selga Apse, kura ar savu profesionālo darbību un degsmi arī šodien turpina uzturēt dzīvu latviešu valodu un tradīcijas multikulturālajā vidē Toronto. Filmu bagātina neredzēti privāto arhīvu kadri no 60. gadiem, kas ļauj ieskatīties Kanādas latviešu centienos saglabāt savu identitāti svešumā. Tā rosina meklēt atbildes – kur ir manas mājas, un kas cilvēkus tik ļoti saista ar Latviju un latviešiem?

"Filmas ideja man bija ļoti tuva jau no paša sākuma, jo stāsts par latviešu kultūras saglabāšanu un identitāti ir arī mans personīgais stāsts. Lai gan esmu dzīvojis dažādās pasaules malās – Vācijā, Jaunzēlandē, ASV, Austrālijā, Kanādā un Indijā – latviešu kultūra man vienmēr ir bijusi svarīga. Tieši šī saikne ar Latviju un latvietību mani vadīja arī šīs filmas tapšanā. Tāpat kā filmas galvenā varone Selga, arī es esmu sev uzdevis jautājumu – kur ir manas īstās mājas? Šī filma ir ne tikai par deju, bet arī par piederību un identitāti, par to, kā latvieši visā pasaulē saglabā un turpina savas saknes," stāsta filmas režisors Pauls Dombrovskis.

"Šogad, apvienojot bērnu, jauniešu un vidējo paaudzi, mūsu dejotāju skaits ir sasniedzis – 85 dalībniekus, kas ir rekords kolektīva vēsturē. Filmā redzami gan jaunieši, kas ir mūsu pamatsastāvs jau kopš grupas dibināšanas, gan arī "Daugaviņas Meistari", kas ir vidējās paaudzes grupa," pārdomās dalās Selga Apse. "Skatoties filmas pirmizrādi Toronto, valdīja patīkams satraukums par to, ko no visa safilmētā materiāla redzēsim uz lielajiem ekrāniem, jo tika uzfilmēts ļoti daudz. Kādam filmas laikā sejā bija nemitīgs smaids, bet citam – asaras no sākuma līdz beigām. Tas bija patiesi emocionāls piedzīvojums visiem."