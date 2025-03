"Mana visu laiku mīļākā filma." Doja Cat priecājas par "Straumes" panākumiem

View this post on Instagram

Jāatgādina, ka Doja Cat bija viena no dziedātājām, kas kāpa uz "Dolby Theatre" skatuves, lai kopā ar popzvaigznēm Lisu un Raye izpildītu popūriju no Džeimsa Bonda filmu dziesmām. Doja Cat dziedāja fragmentu no dziesmas "Diamonds are Forever" no 1971. gada tāda paša nosaukuma Džeimsa Bonda filmas. Oriģinālā filmas skaņu celiņā šī dziesma skan džeza dīvas Šērlijas Beisijas izpildījumā.